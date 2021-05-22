快訊

獨／「發病日」真校正回歸 示警：萬板以外擴散中

獨／確診者曾上門基市診所被要求停業 開業醫質疑邏輯不通

疫情升溫 民眾花蓮長住案例增多、旅宿停業因應

中央社 / 花蓮縣22日電

新冠肺炎本土疫情嚴峻，花蓮縣旅宿業觀察，雖遊客減少了，15日起外地旅客明顯增多，有一波住宿潮，數量約近百間，有些業者防不了，乾脆停業。

花蓮縣旅館公會理事長張琄菡今天指出，經公會統計，15日雙北三級警報公布後，有近百間旅客選擇到花蓮長住，有些人在投宿時還特說是「躲到東部來，像是避難」。

張琄菡指出，部分旅客選擇一家飯店長住，也有天天換不同飯店投訴的旅客，這是業者最擔心的客群，只能自律用最高防疫標準做好消毒清潔，接到「避難客」的業者們戒慎恐懼。

「難以防堵，乾脆停業！」張琄菡表示，花蓮目前已有6間業者自主停業，超過50％業者正在考慮是否跟進，寧可不做生意，也不要冒險接待，就擔心客人確診，影響層面更大；盼主管機館協助業者度過停業損失慘重的寒冬。

觀光旅館部分，花蓮縣觀光旅館公會理事長高水祿指出，目前已知至少2家觀光飯店因應疫情停業，部分飯店停止供餐，改以餐盒、外帶，減少接觸。

花蓮縣政府統計，約有9間旅宿自主停業，包括花蓮翰品酒店、太魯閣晶英酒店即日起自主休館一週，視疫情狀況重新開放訂房；位在太魯閣國家公園的山月村，也暫時休館，負責人鄭明岡說，趁休館期間修復園區設施。

太魯閣國家公園 疫情

延伸閱讀

影／南投縣警局長稽查停業 11家業者明關暗開被查獲

今明2天是關鍵 林右昌：要宅在家 給台灣最溫柔的守護

台東景區封閉攤商停業已7天 哀損失十幾萬望補貼

注意！自主休市防疫 台南4夜市暫停營業至5月28日

相關新聞

宜蘭不跟進居家上班1/2人力 鼓勵家住雙北員工在家辦公

新冠肺炎疫情嚴峻，本土病例爆增，中央同意雙北政府機關的居家上班人力可以提高到二分之一。宜蘭暫無調高居家上班員額計畫，但因...

基隆PCR檢測沒有塞車問題 林右昌：還不用設社區篩檢站

雙北新冠肺炎疫情升溫，加計「校正回歸」確診人數更是驚人。基隆市長林右昌今天表示，本市已在4家醫院設置篩檢站，正在籌設第5...

確診者看耳鼻喉科 醫師已全副武裝仍得停業14天惹議

基隆市已有6家診所因有新冠肺炎確診者曾上門求診，市府要求暫停營業，開業醫師質疑邏輯不通。衛生局表示，防疫不能有破口，確診...

獨／確診者曾上門基市診所被要求停業 開業醫質疑邏輯不通

基隆市政府對診所執行「最高標準」防疫措施，已有6家診所因確診者曾上門求診，市府要求停業14天。基隆診所協會理事長李偉華質疑「邏輯不通」…

台東檢出首例破口多 民眾憂心對縣長喊：考量封縣可能性

台東昨天檢出第一起確診病例，但目前僅匡列家屬和間接接觸者7人追蹤，旅途中其他人都交由中央另行匡列。當事人在北部約半個月前...

植物人甦醒 他「想回海上捕小卷」

「謝謝大家，我畢業了！」坐在輪椅上的阿才興奮的舉起手比了一個YA，嘴裡吃著蛋糕，原是漁夫的他，7年前因病臥床被判定為植物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。