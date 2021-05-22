疫情升溫 民眾花蓮長住案例增多、旅宿停業因應

新冠肺炎本土疫情嚴峻，花蓮縣旅宿業觀察，雖遊客減少了，15日起外地旅客明顯增多，有一波住宿潮，數量約近百間，有些業者防不了，乾脆停業。

花蓮縣旅館公會理事長張琄菡今天指出，經公會統計，15日雙北三級警報公布後，有近百間旅客選擇到花蓮長住，有些人在投宿時還特說是「躲到東部來，像是避難」。

張琄菡指出，部分旅客選擇一家飯店長住，也有天天換不同飯店投訴的旅客，這是業者最擔心的客群，只能自律用最高防疫標準做好消毒清潔，接到「避難客」的業者們戒慎恐懼。

「難以防堵，乾脆停業！」張琄菡表示，花蓮目前已有6間業者自主停業，超過50％業者正在考慮是否跟進，寧可不做生意，也不要冒險接待，就擔心客人確診，影響層面更大；盼主管機館協助業者度過停業損失慘重的寒冬。

觀光旅館部分，花蓮縣觀光旅館公會理事長高水祿指出，目前已知至少2家觀光飯店因應疫情停業，部分飯店停止供餐，改以餐盒、外帶，減少接觸。

花蓮縣政府統計，約有9間旅宿自主停業，包括花蓮翰品酒店、太魯閣晶英酒店即日起自主休館一週，視疫情狀況重新開放訂房；位在太魯閣國家公園的山月村，也暫時休館，負責人鄭明岡說，趁休館期間修復園區設施。