今明2天疫情關鍵宅在家？基隆市區冷清 早餐名店仍排隊

今天全國三級後的第一個周末，中央防疫指揮中心及北北基首長都向民眾喊，請民眾沒有事乖乖待在家。市長林右昌今天凌晨臉書也溫情喊話，大家宅在家守護台灣，市區街頭今天上午顯得冷清，車流不多，信二路消防局旁一家知名早餐店，則仍有排隊人潮，但不到10人，約只有以前的五分之一不到。

「夜深了，還有許多在疫情防線上的一線人員還沒放下手邊工作，繼續處理檢體、核對散亂無序的足跡資料；這不該是他們的日常，但為了台灣和親愛的家人，這已是他們過去一周，甚至是未來一段時間，不得不的選擇。」

市長林右昌今天在臉書有減而發，寫下上面那一段話，他說，今明兩天不出門，會是對他們全力付出至今最好的報答、也是對台灣最溫柔的守護。