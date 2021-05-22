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今明2天疫情關鍵宅在家？基隆市區冷清 早餐名店仍排隊
今天全國三級後的第一個周末，中央防疫指揮中心及北北基首長都向民眾喊，請民眾沒有事乖乖待在家。市長林右昌今天凌晨臉書也溫情喊話，大家宅在家守護台灣，市區街頭今天上午顯得冷清，車流不多，信二路消防局旁一家知名早餐店，則仍有排隊人潮，但不到10人，約只有以前的五分之一不到。
「夜深了，還有許多在疫情防線上的一線人員還沒放下手邊工作，繼續處理檢體、核對散亂無序的足跡資料；這不該是他們的日常，但為了台灣和親愛的家人，這已是他們過去一周，甚至是未來一段時間，不得不的選擇。」
市長林右昌今天在臉書有減而發，寫下上面那一段話，他說，今明兩天不出門，會是對他們全力付出至今最好的報答、也是對台灣最溫柔的守護。
基隆市區上午車流明顯少了很多，義一路、義二路很多店家關門，騎樓空蕩蕩，路上沒有什麼田，很多市民上午沒有出門，廟口夜市也看不到遊客。不過，信二路消防局旁一家知名早餐店，以前假日排隊都有數十人，今天明顯少了非常多，雖有人排隊，但不到10人，約只有以前的五分之一不到。
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