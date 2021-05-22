快訊

國會疫情延燒 羅致政：辦公室第二名助理確診

柔道童昏迷1個月未甦醒 父喊話「你是爸爸永遠的寶」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東原鄉部落防疫動起來！設防疫管制站 遊客請止步

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣大武鄉排灣族大鳥部落，青年會主動在部落入口處設置防疫管制站，嚴格把關。圖／翻攝自陳喜水臉書
台東縣大武鄉排灣族大鳥部落，青年會主動在部落入口處設置防疫管制站，嚴格把關。圖／翻攝自陳喜水臉書

全台防疫第三級警戒，台東原鄉部落紛紛動起來防疫！大家齊心合作，設置關卡，輪值守護部落安全。族人說，「防疫從部落做起」。

疫情，讓部落團結起來！」阿美族縣議員高美珠說，對抗這波疫情，全縣原鄉部落可說動員起來，大家團結一心，一致對抗病毒，守護部落健康。

台東原鄉部落從北到南，都看到通往部落的入口，設置防疫管制站，拉宣導布條，任何人進入部落，都要量體溫、消毒，實名制登記，甚至謝絕遊客。

大武鄉排灣族大鳥部落陳姓族人說，防疫管制站由青年會發起設置，今天開始24小時嚴格管制人員進入部落，防疫就是從部落做起，沒人反對。

卑南鄉魯凱族達魯瑪克部落蘇姓族人說，部落現在禁止開放旅遊活動，也設置管制站，外地客進入要掃QRcode登記實名制。

長濱鄉阿美族真柄部落族人表示，「防疫沒有人是局外人。」呼籲大家都能配合，部落不是不讓遊客來，而是防疫期間遊客就不要出門了，等疫情好轉再歡迎來部落。

台東縣長濱鄉阿美族真柄部落族人自製防疫看板，防疫期間謝絕遊客進入部落。圖／翻攝自高美珠臉書
台東縣長濱鄉阿美族真柄部落族人自製防疫看板，防疫期間謝絕遊客進入部落。圖／翻攝自高美珠臉書

疫情 阿美族 實名制

延伸閱讀

全台防疫三級警戒第一個周末假日 阿里山風景區空蕩蕩

台疫情升溫 蕭薔籲別外出、捐百萬助醫護

政府籲人民周末待在家 內政部分享社區大樓防護要點

台東景區封閉攤商停業已7天 哀損失十幾萬望補貼

相關新聞

今明2天疫情關鍵宅在家？基隆市區冷清 早餐名店仍排隊

今天全國三級後的第一個周末，中央防疫指揮中心及北北基首長都向民眾喊，請民眾沒有事乖乖待在家。市長林右昌今天凌晨臉書也溫情...

台東小規模運動場所和夾娃娃機店 關閉到6月8日

全國疫情警戒如今為第三級，台東縣蛋糕公園、東海運動公園及縣立體育場兒童遊戲場、籃球場都宣布禁止使用；縣內的夾娃娃機店也勒...

台東原鄉部落防疫動起來！設防疫管制站 遊客請止步

全台防疫第三級警戒，台東原鄉部落紛紛動起來防疫！大家齊心合作，設置關卡，輪值守護部落安全。族人說，「防疫從部落做起」。

台東景區封閉攤商停業已7天 哀損失十幾萬望補貼

全國防疫三級警戒，台東幾乎所有風景區暫時封閉，連帶攤商禁止營業，有攤商停業7天損失十幾萬元。攤商無奈說，防疫重要，他們絕...

漁夫植物人奇蹟式甦醒 阿才：我想回到海上捕小卷

「謝謝大家，我畢業了！」坐在輪椅上的阿才興奮的舉起手比了一個YA，嘴裡吃著蛋糕，原是漁夫的他，7年前因病臥床被判定為植物...

基隆市今晚6時起 民眾搭市公車要掃QR Code實聯制

因應疫情急速升溫，基隆市政府宣布，市公車處配合行政院推動簡訊實聯制，今晚6點起，民眾搭乘市公車時，需掃描車內QR Cod...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。