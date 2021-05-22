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台東原鄉部落防疫動起來！設防疫管制站 遊客請止步
全台防疫第三級警戒，台東原鄉部落紛紛動起來防疫！大家齊心合作，設置關卡，輪值守護部落安全。族人說，「防疫從部落做起」。
「疫情，讓部落團結起來！」阿美族縣議員高美珠說，對抗這波疫情，全縣原鄉部落可說動員起來，大家團結一心，一致對抗病毒，守護部落健康。
台東原鄉部落從北到南，都看到通往部落的入口，設置防疫管制站，拉宣導布條，任何人進入部落，都要量體溫、消毒，實名制登記，甚至謝絕遊客。
大武鄉排灣族大鳥部落陳姓族人說，防疫管制站由青年會發起設置，今天開始24小時嚴格管制人員進入部落，防疫就是從部落做起，沒人反對。
卑南鄉魯凱族達魯瑪克部落蘇姓族人說，部落現在禁止開放旅遊活動，也設置管制站，外地客進入要掃QRcode登記實名制。
長濱鄉阿美族真柄部落族人表示，「防疫沒有人是局外人。」呼籲大家都能配合，部落不是不讓遊客來，而是防疫期間遊客就不要出門了，等疫情好轉再歡迎來部落。
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