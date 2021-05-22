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台東景區封閉攤商停業已7天 哀損失十幾萬望補貼

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東南迴知名風景區多良車站，這個月16日起封閉暫停開放，攤商配合防疫全部停業。記者尤聰光／攝影
台東南迴知名風景區多良車站，這個月16日起封閉暫停開放，攤商配合防疫全部停業。記者尤聰光／攝影

全國防疫三級警戒，台東幾乎所有風景區暫時封閉，連帶攤商禁止營業，有攤商停業7天損失十幾萬元。攤商無奈說，防疫重要，他們絕對配合支持，當然也希望政府能做點補貼。

「很擔心疫情不退，生計真的會受影響。」多良車站范姓攤商說，他們從16日就停業了，算算今天第7天，損失超過十幾萬元，若疫情持續下去，家裡開銷真的不知道錢從哪裡來付。

水往上流攤販說，為了大家安全，防疫停業他們絕對配合支持，但現在沒有收入，也不曉得這波疫情會不會趨緩下來，希望政府能做點補貼，例如減稅、店面租稅優惠等，讓他們好過一點。

另也有陳姓攤商說，「我們算是疫情受害者，我們不是領月薪，休息還是領得薪水，沒有人就沒有生意，沒有收入，只希望大家都發揮同理心遵守防疫規範，讓疫情趕快好起來，好讓我們恢復正常生活」。

東海岸收費風景區因應防疫，暫停開放民眾入園，景區內所有攤商停止營業。記者尤聰光／攝影
東海岸收費風景區因應防疫，暫停開放民眾入園，景區內所有攤商停止營業。記者尤聰光／攝影

疫情 薪水 台東

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