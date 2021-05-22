漁夫植物人奇蹟式甦醒 阿才：我想回到海上捕小卷

「謝謝大家，我畢業了！」坐在輪椅上的阿才興奮的舉起手比了一個YA，嘴裡吃著蛋糕，原是漁夫的他，7年前因病臥床被判定為植物人，3年前奇蹟式甦醒，經護理師與復健師不斷協助他復健，現已能完成少部分生活功能，從創世基隆院畢業。他說出心願「我想回到海上捕小卷」。

創世基隆院長李淑婷今天表示，阿才剛到基隆院時，呈現完全臥床狀態，對外界無任何回應，完全無意識。直到3年前，護理師發現阿才突有了生氣反應，跟他說話時，眼神會轉動，復健師繼續積極地協助復健，安排吞嚥訓練、物理治療以及職能治療，慢慢甦醒了。

現在，阿才已經拿掉鼻胃管，能自己吃飯，也能完成部分的生活功能。為能讓阿才有更適合他的復健療程，慢慢適應回到社會，社工協助安排轉院，護理人員雖然不捨，但仍替他開心，並祝福他能早日完成心願。

創世安排了一場很特別的「畢業典禮」，5月11日這一天，是阿才的大日子，他和學校畢業生一樣收到鮮花。植物人可以甦醒，在院內是很大的喜事，也令人振奮，阿才說「沒想到我能醒來，真的是奇蹟」。

阿才因糖尿病併發症導致臥床，後來被判定為植物人，家屬為他申請入住創世基隆院。因家境清寒，無法負擔一般安養機構費用，創世社工好不容易於在日前順利協助申請入住基隆市身心障礙福利服務中心，創世特地準備蛋糕慶祝。

「謝謝大家，我畢業了！」坐在輪椅上的阿才興奮的舉起手比了一個YA，嘴裡吃著蛋糕，說著他最大的心願是，就是有天可以回到海上捕小卷，他一定會認真復健，完成自己的心願，再一次回到大海，走向新的人生。

「植物人奇蹟甦醒機率很低，卻是每個家人永不放棄的希望」，李淑婷說，基隆院目前安養52位植物人，照護一名植物人每月約需支出4到6萬元，疫情嚴峻，各行各業都受到嚴重影響，植物人家庭更是辛苦，創世邀請民眾支持植物人常年安養經費，讓清寒植物人獲得更好的照顧，愛心專線：(02)24214738。