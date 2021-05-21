林右昌率醫護宣示抗疫 A1明完成施打疫苗確保醫護防線

基隆市長林右昌今天率領基隆市各大醫療院所首長以及醫護公會理事長共同召開記者會，宣示對抗疫情的決心。所有A1（專責醫院照顧病人的醫護）人員，希望在明天中午以前完成施打，確保醫護防線。

今天下午的疫情記者會中，由林市長率領衛生局長吳澤誠、長庚基隆醫院院長賴旗俊、部立基隆醫院院長林慶豐、三總基隆醫院院長林致源、礦工醫院院長黎慶福、市立基隆醫院院長王慧珺、新昆明醫院院長林士恭以及仁祥診所院長特助，以及基隆醫師公會理事長王正旭、護理師公會理事長王文燕等人一字排開，宣示共同對抗疫情的決心。

林右昌說，市府一定會做醫護同仁最堅強的後盾，對於各種防疫資源都會儘速撥補下去，請醫護同仁們放心，目前市府正在進行醫療能量降載，未來長庚醫院僅收治重症病患，把輕症或無症狀的患者移往他院，他也說明新冠的重症比例比SARS低很多，大家只要做好個人防護工作，不要拖延就醫，相信就可以確保個人的健康。

林右昌指出，過去篩檢站都與急診室放在一起，但在雙北的經驗中發現這樣很危險，也會消耗急診室的能量，市府建議將篩檢站與急診室分流並設置緩衝區，接受篩檢的原則，包括與確診者有接觸史，並且有上呼吸道症狀，經過衛生局專線通報後，再安排篩檢地點，請大家務必遵守篩檢的原則，維護醫療能量及防線。

衛生局已將所有的AZ疫苗發放給各醫療院所，除非有身體因素無法施打，所有A1(專責醫院照顧病人的醫護)人員，希望在明天中午以前完成施打，確保醫護防線。