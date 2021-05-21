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基隆市今晚6時起 民眾搭市公車要掃QR Code實聯制
因應疫情急速升溫，基隆市政府宣布，市公車處配合行政院推動簡訊實聯制，今晚6點起，民眾搭乘市公車時，需掃描車內QR Code完成實聯制，以保障自身及他人健康安全。
市公車處表示，防疫期間，民眾乘坐公車時，使用簡訊服務實聯登記，不用加入會員、不用特殊設備、不留個資且完全免費，而簡訊紀錄由電信業者保留28天（兩個潛伏期）。
至於部分年長或未攜帶行動裝置的乘客，敬老卡就是實名制，沒有掃描的問題，且簡訊實聯制沒有強制性，只是希望大家配合防疫政策。
市公車處長陳新埤提醒市民朋友，外出請全程配戴口罩，目前警察局已將此列為重點取締工作，請所有市民朋友不論在室內或戶外都要戴好口罩，經查獲未依規定佩戴口罩屬實，違反傳染病防治法第37條第1項第6款，依同法第70條第1項第3款規定，處3千元以上至1萬5千元以下罰鍰。
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