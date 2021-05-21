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火車仍有餘票 花蓮縣府停辦端午返鄉專車

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府在重要節日時，辦理返鄉專車，但因應疫情，今天宣布取消端午返鄉專車。圖／縣府提供
花蓮縣府在重要節日時，辦理返鄉專車，但因應疫情，今天宣布取消端午返鄉專車。圖／縣府提供

台鐵東部幹線在清明、端午、中秋、春節等重要連假時火車票一票難求，花蓮縣府都會推出返鄉專車。但因應疫情升溫，民眾搭乘大眾運輸意願大減，縣府鼓勵民眾減少移動的染疫風險，確認過台鐵端午連假車班仍有足夠餘票，今天宣布取消辦理端午返鄉專車。

縣府民政府處表示，開辦返鄉專車的目的是彌補東部幹線連假時火車票一票難求的情況，讓返鄉、返工的花蓮鄉親能順利搭車。但近日受到疫情影響，民眾搭乘大眾運輸的意願明顯降低。

民政處向台鐵詢問，端午連假的東部班車還有足夠車票供民眾購買，考量民眾健康，以及應減少移動造成的染疫風險，決定停辦。

民政處長林金虎呼籲，目前疫情嚴峻，希望民眾能持續落實各項防疫措施，配合政府政策，共度難關。

連假 疫情 台鐵

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