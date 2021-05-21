宜蘭童玩節經費改買疫苗救命錢 縣府遭疑如何自購

宜蘭縣長林姿妙昨天宣布，停辦宜蘭國際藝術童玩節，要將活動經費變成救命錢，用來購買疫苗。對此，縣議會民進黨團認為是隨便說說，並提出質疑，「疫苗採購屬中央職權，宜蘭縣要如何自購疫苗？」要求林姿妙得說清楚講明白。議員陳文昌表示，無論疫苗買到與否，都希望縣府實現承諾，免費讓宜蘭縣民施打疫苗。

民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇就說，疫苗由中央採購，並非縣市政府各自買。至於疫苗來源，議員呂惠卿就說，疫苗不是說買就可以買到，好奇是否有其他途徑，例如購買大陸疫苗。

疫情衝擊，縣內百工百業蕭條，不只夜市沒人潮、旅宿業頻退房，遊覽車司機也苦哈哈，議員謝燦輝直呼，「縣長搞不清楚」，把童玩節經費拿來買疫苗，根本搞錯對象，應該要將3至9月營業稅減半，照顧在地產業。呂惠卿也說，現階段最重要的，就是做好防疫工作，如疫調、街道消毒、居家檢疫的垃圾收運等。

宜蘭市長江聰淵表示，縣府拿經費買疫苗，這是在打亂中央疫苗採購佈局，「現在不是錢的問題，而是疫苗如何取得。」

財稅局長盧天龍說，新冠肺炎經過衛生主管機關認定是災害，且依照《災害防救法》規定，發生災害時，如果原編經費不足時，能不受《預算法》第62條、第63年限制，可以動支法定預算內的所有預算支出，主要是調整收支移緩濟急。

針對外界提出質疑，宜蘭縣政府回應，依現行疫苗採購制度，是由中央統籌向國外或國內各廠商採購疫苗，地方可依需求，洽請中央在其合約範圍內，代為採購疫苗，以擴大地方疫苗施打效益，同時降低採購成本。

縣府將童玩節預算，轉作自購新冠肺炎病毒疫苗之用，將會依循現有採購方式，「並沒有無法採購或自行洽廠商採購問題。」至於何時能採購，縣府將視中央進程而定。