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穗稻熱病恐致空包彈 台東農改場籲農民防範

中央社 / 台東縣21日電

台東水稻已抽穗，不過出現零星穗稻熱病，如疫情擴大，稻穗恐成為「空包彈」，台東區農改場專家呼籲農友防範。

台東水稻熬過了乾旱，目前已進入開花稔實 （抽穗）。農委會台東區農業改良場今天表示，因5月天氣炎熱，午後或晚間又常有小雨或陣雨發生，農改場監測水稻病蟲害疫情，部分地區已有零星穗稻熱病發生。

台東農改場助理研究員林駿奇表示，穗稻熱病主要發生於稻株穗頸、枝梗、穀粒及護穎等部位，稻熱病孢子於水稻抽穗前，隨著雨水或露水掉落在劍葉葉舌及葉節上，當稻穗抽出時接觸孢子而被感染。

他說，穗頸部罹病者，患部初期呈褐色病斑，造成組織壞死養分無法輸送，影響整穗發育，嚴重時罹病部位會彎曲並造成稻穗白化乾枯，俗稱「吊穗」或「吊狗」；發病嚴重時無法充實或不稔，俗稱「空包彈」，穀粒受感染時，病斑呈暗灰色或白色，對品質影響甚鉅。

林駿奇表示，因穗稻熱病常於抽穗後才見明顯病徵，施藥時機的掌握及預防為防治重點，把握抽穗前3至5天及齊穗後施藥，可有效減少病害發生與蔓延。尤其稻熱病在高濕條件下容易發生，在通風不良的地區，特別需要注意防範。

若需防治相關諮詢，可洽台東場植物保護研究室（089-325015）或洽各區病蟲害診斷服務站 （免付費專線電話：0800-069-880），藥劑可上網參考「農藥資訊服務網」（https://pesticide.baphiq.gov.tw）或植物保護資訊系統（https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm/）。

稻熱病 台東 農改場

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