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獨／搶買酒精排隊人龍再現！急發號碼牌勸散去限買3瓶

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
搶買酒精排隊人龍再現！急發號碼牌勸散去限買3瓶。記者游明煌／攝影
搶買酒精排隊人龍再現！急發號碼牌勸散去限買3瓶。記者游明煌／攝影

中央防疫指揮中心到今天上午為止，公布基隆確診病例有23例，全台疫情提升為第三級。基隆排隊搶買酒精的人龍再現，今天上午7點多，位在中正路的台灣菸酒公司中正路門市，有數十民眾排隊等著買酒精。戴著防護面罩的門市人員急發號碼牌，請大家不要群聚散去，可在下午1點前憑號彎牌來買，每人限購3瓶，每天會賣120組360瓶。

今天上午7點多，中正路門市陸續聚集排隊人潮，到上午8點有數十人，人龍一直往後排，但大家都有戴口罩，也有保持安全距離，不過，長長人龍引起路過民眾注意。一名到市府上班的市府員工說，「疫情緊張，排隊買口罩、酒精的人生又要開始了嗎？防疫物資應該都夠，現在還沒有必要排隊聚集買酒精、口罩吧」。

約在上午8時，菸酒公司門市人員打開鐵門，有多名戴面罩的人員出來逐人發號碼牌，告知民眾酒精存量充足，請大家盡量不要排隊群聚徒增風險，要大家戴好口罩，拿號碼牌可以在下午1點以前來買，門市9點才開門，不用急、不用搶，不要再排了。

民眾拿了號碼牌之後都散去，一名排隊婦人說，因為要消毒所以來排隊買，擔心去超商買不到才來排隊。

搶買酒精排隊人龍再現！急發號碼牌勸散去限買3瓶。記者游明煌／攝影
搶買酒精排隊人龍再現！急發號碼牌勸散去限買3瓶。記者游明煌／攝影
搶買酒精排隊人龍再現！急發號碼牌勸散去限買3瓶。記者游明煌／攝影
搶買酒精排隊人龍再現！急發號碼牌勸散去限買3瓶。記者游明煌／攝影

酒精 口罩 疫情

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