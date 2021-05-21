防疫升級 台東東海岸風景區全面關閉

全國防疫提升第三級警戒，東部海岸國家風景區管理處即日起封閉東部海岸所有收費景區及遊客中心，並呼籲民眾不要前往開放型景區。

東管處長林維玲說，不僅收費景區封閉，遊客中心、專賣店、委外出租的場域及露營區等都暫停營運，同時月光海音樂會等活動暫停或延期。

封閉收費景區有小野柳、三仙台、八仙洞、石梯坪等遊憩區；遊客中心則有都歷、奚卜蘭、秀姑巒溪、花蓮、綠島等5處遊客中心。

另小野柳、石梯坪、瑞穗、綠島紫坪等4處露營區，以及所有附屬專賣店、委外出租的場域全部暫停營業。所有活動暫停或延期至6月8日以後。

針對開放型景區，呼籲民眾不要前往外，東管處將機動派員至景區勸離，遵守室外10人管制、保持1公尺社交距離及全程戴口罩。

相關管制措施，民眾可上東管處「防疫專區」官網查詢。