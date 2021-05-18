借鏡雙北 基隆若成立採檢站 要與急診室分流並保持距離

基隆市長林右昌今天和基隆的5家醫院召開防疫醫療整備會議，指示基隆未來若成立採檢站，須與急診室區隔及分流，避免採檢人潮把急診室擠爆，影響緊急救護工作。

出席整備會議的醫院為基隆長庚醫院、三軍總醫院基隆分院、衛福部基隆醫院、台灣礦工醫院和基隆市立醫院。

林右昌說，有鑑於台北市、新北市和彰化縣實施大量篩檢造成民怨，而且擠爆急診室，讓醫院的壓力非常大，基隆市可依照這樣的經驗提出相關檢討。

林右昌表示，基隆未來的採檢站要與急診室做出區隔跟分流，並且保持一定距離，避免採檢人潮把急診室擠爆。

各家醫院也要落實醫院清零計畫，收治的病人要進行全面篩檢。醫護人員要進行健康監測、定期篩檢，確實守住我們基隆的醫療醫護的防線。