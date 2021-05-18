借鏡雙北 基隆若成立採檢站 要與急診室分流並保持距離

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌（右二）今天和基隆的5家醫院召開防疫醫療整備會議，指示基隆未來若成立採檢站，須與急診室區隔及分流。圖／基隆市政府提供
基隆市長林右昌（右二）今天和基隆的5家醫院召開防疫醫療整備會議，指示基隆未來若成立採檢站，須與急診室區隔及分流。圖／基隆市政府提供

基隆市長林右昌今天和基隆的5家醫院召開防疫醫療整備會議，指示基隆未來若成立採檢站，須與急診室區隔及分流，避免採檢人潮把急診室擠爆，影響緊急救護工作。

出席整備會議的醫院為基隆長庚醫院、三軍總醫院基隆分院、衛福部基隆醫院、台灣礦工醫院和基隆市立醫院。

林右昌說，有鑑於台北市、新北市和彰化縣實施大量篩檢造成民怨，而且擠爆急診室，讓醫院的壓力非常大，基隆市可依照這樣的經驗提出相關檢討。

林右昌表示，基隆未來的採檢站要與急診室做出區隔跟分流，並且保持一定距離，避免採檢人潮把急診室擠爆。

各家醫院也要落實醫院清零計畫，收治的病人要進行全面篩檢。醫護人員要進行健康監測、定期篩檢，確實守住我們基隆的醫療醫護的防線。

林右昌也要求部基跟三總基隆分院執行清空病床計畫，擴大提升收治的能量，超前部署；各家必要醫院醫護人員和基層診所醫師應全面施打疫苗，並趁此機會檢視全市所有醫療、醫護資源，確保1個月以上的物資能量。

基隆市長林右昌（左一）今天和基隆的5家醫院召開防疫醫療整備會議，指示基隆未來若成立採檢站，須與急診室區隔及分流。圖／基隆市政府提供
基隆市長林右昌（左一）今天和基隆的5家醫院召開防疫醫療整備會議，指示基隆未來若成立採檢站，須與急診室區隔及分流。圖／基隆市政府提供

基隆 林右昌

延伸閱讀

停課影響層面廣 基市發給家長「指引」 學生停課不停學

海大附中確診男學生姊姊在火鍋店打工 採檢結果陰轉陽

基隆公布6例確診者足跡 有人曾去西門町逛唐吉軻德近1小時

國、高三停課！林右昌：疫情與雙北不同 基隆超前部署

相關新聞

花蓮未戴口罩最高罰1萬5千元 衛生局呼籲民眾勇於檢舉

本土疫情持續升高，大家都戴上口罩、勤洗手防疫，卻仍有民眾未戴口罩在外趴趴走。花蓮縣衛生局表示，依傳染病防治法，經勸導不聽...

防疫從醫院走到社區 宜蘭678棟公寓大樓住戶全面動起來

宜蘭縣新冠疫情穩定控制中，未再添新確診，縣政府下一步要做「社區防疫」，今天整理出全縣有管理委員會組織的公寓大廈共678棟...

花蓮準3級警戒全縣圖書館封閉 市圖線上借書不打烊

花蓮市立圖書館建置全縣最豐富的電子藏書，疫情期間借閱量大爆發，去年是前年同期的8倍。近日因疫情嚴峻，縣內圖書館全面閉館，...

產自1926年皮卡車被譽「蘇花百年用車」宜大展示超搶眼

國立宜蘭大學最近舉辦校慶活動，因為疫情縮小規模，不過在校內展出一輛國內相當罕見的皮卡車，出產於西元1926年，與宜大年紀...

金岳瀑布、莎韻之鐘 宜蘭南澳多景點即日起暫停開放

因應疫情持續延燒，宜蘭縣南澳鄉公所今天宣布，南澳神社公園、莎韻紀念公園、樟樹公園、金岳瀑布﹑澳花瀑布等鄉內多處景點，還有...

桃教產籲：高三國三學生統一停課 比照基隆市

桃園市長鄭文燦今表示，將調查全市高中以下學生出席率，若全市缺課率超過2成，就會研議停課。桃園市教育產業工會認為，市府應該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。