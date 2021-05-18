林姿妙：宜蘭鄰近雙北 加強社區防疫避免擴散

新冠肺炎疫情升溫，宜蘭縣長林姿妙今天表示，宜蘭鄰近雙北，人員流動頻繁，即日起加強與落實社區防疫，避免病毒擴散。

林姿妙下午在縣府表示，宜蘭今天雖無新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）本土新增個案，但不可掉以輕心，尤其宜蘭鄰近雙北，人員流動頻繁，因此必須從社區落實防疫作為。

她指出，已指示縣府建設處整合縣內600多個公寓大廈管理委員會，做為社區防疫的重要節點，並由衛生局發送社區防疫指引規定，加強宣導及管制，並加強社區公共環境清潔及消毒，希望透過社區自主管理，提升各項防疫措施。

針對教育部今天宣布，全國各級學校及公私立幼兒園自5月19日至5月28日停止到校上課，大專及高中以下學校改採線上教學。宜蘭縣教育處表示，縣府已準備的線上教學載具約有5000個，行動上網門號約1400個，可優先提供給中低收入戶或偏鄉地區學生使用。

教育處指出，這週為整備週，下週一開始，縣內國小三年級以上學生，將全面實施線上教學；至於小一、小二及幼兒園學生則會以學習單、學習包輔助教學。

宜蘭縣警察局表示，宜蘭縣政府13日已宣布，縣轄16處風景區關閉至6月8日，但昨天仍有9名外縣市遊客要進入縣內清水地熱公園遊玩，且經勸導仍一度在附近逗留，經當地員警到場盤查，才將他們勸離。

警方表示，這9外縣市遊客並非居家檢疫或居家隔離對象，當場已嚴正告知宜蘭縣防疫警戒已提升為準三級相關規定，勿以身試法。