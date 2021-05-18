快訊

獨／全國每驗48人1人確診 專家：檢驗要快要多不要省！

新冠肺炎、流感和感冒有何差異？專家教你初步症狀判斷

林姿妙：宜蘭鄰近雙北 加強社區防疫避免擴散

中央社 / 宜蘭縣18日電

新冠肺炎疫情升溫，宜蘭縣長林姿妙今天表示，宜蘭鄰近雙北，人員流動頻繁，即日起加強與落實社區防疫，避免病毒擴散。

林姿妙下午在縣府表示，宜蘭今天雖無新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）本土新增個案，但不可掉以輕心，尤其宜蘭鄰近雙北，人員流動頻繁，因此必須從社區落實防疫作為。

她指出，已指示縣府建設處整合縣內600多個公寓大廈管理委員會，做為社區防疫的重要節點，並由衛生局發送社區防疫指引規定，加強宣導及管制，並加強社區公共環境清潔及消毒，希望透過社區自主管理，提升各項防疫措施。

針對教育部今天宣布，全國各級學校及公私立幼兒園自5月19日至5月28日停止到校上課，大專及高中以下學校改採線上教學。宜蘭縣教育處表示，縣府已準備的線上教學載具約有5000個，行動上網門號約1400個，可優先提供給中低收入戶或偏鄉地區學生使用。

教育處指出，這週為整備週，下週一開始，縣內國小三年級以上學生，將全面實施線上教學；至於小一、小二及幼兒園學生則會以學習單、學習包輔助教學。

宜蘭縣警察局表示，宜蘭縣政府13日已宣布，縣轄16處風景區關閉至6月8日，但昨天仍有9名外縣市遊客要進入縣內清水地熱公園遊玩，且經勸導仍一度在附近逗留，經當地員警到場盤查，才將他們勸離。

警方表示，這9外縣市遊客並非居家檢疫或居家隔離對象，當場已嚴正告知宜蘭縣防疫警戒已提升為準三級相關規定，勿以身試法。

新冠肺炎 幼兒園 林姿妙

延伸閱讀

防疫決策領先中央 雙北市長取代陳時中？

讚！宜蘭「零」確診 防疫團隊人員終於露出微笑

疫情持續發燒 宜蘭縣務會議首度改視訊

各地停課標準不同 林姿妙籲中央統一比照去年延後開學

相關新聞

全國大停課家長急扣支援 花蓮偏鄉憂網路、學餐問題

因應疫情升溫，教育部長潘文忠宣布明起至28日全國停課，花蓮偏鄉家長擔憂孩子在家沒網路可以數位學習，校長則擔心學校不上課沒...

防疫從醫院走到社區 宜蘭678棟公寓大樓住戶全面動起來

宜蘭縣新冠疫情穩定控制中，未再添新確診，縣政府下一步要做「社區防疫」，今天整理出全縣有管理委員會組織的公寓大廈共678棟...

花蓮準3級警戒全縣圖書館封閉 市圖線上借書不打烊

花蓮市立圖書館建置全縣最豐富的電子藏書，疫情期間借閱量大爆發，去年是前年同期的8倍。近日因疫情嚴峻，縣內圖書館全面閉館，...

產自1926年皮卡車被譽「蘇花百年用車」宜大展示超搶眼

國立宜蘭大學最近舉辦校慶活動，因為疫情縮小規模，不過在校內展出一輛國內相當罕見的皮卡車，出產於西元1926年，與宜大年紀...

金岳瀑布、莎韻之鐘 宜蘭南澳多景點即日起暫停開放

因應疫情持續延燒，宜蘭縣南澳鄉公所今天宣布，南澳神社公園、莎韻紀念公園、樟樹公園、金岳瀑布﹑澳花瀑布等鄉內多處景點，還有...

桃教產籲：高三國三學生統一停課 比照基隆市

桃園市長鄭文燦今表示，將調查全市高中以下學生出席率，若全市缺課率超過2成，就會研議停課。桃園市教育產業工會認為，市府應該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。