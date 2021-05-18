快訊

獨／全國每驗48人1人確診 專家：檢驗要快要多不要省！

新冠肺炎、流感和感冒有何差異？專家教你初步症狀判斷

花蓮未戴口罩最高罰1萬5千元 衛生局呼籲民眾勇於檢舉

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣衛生局表示，依傳染病防治法，經勸導不聽者，最高可處1萬5千元罰鍰，若有人發現違規情事，經提醒戴口罩遭拒絕，可錄影存證，交由衛生機關裁罰。記者王思慧／攝影
花蓮縣衛生局表示，依傳染病防治法，經勸導不聽者，最高可處1萬5千元罰鍰，若有人發現違規情事，經提醒戴口罩遭拒絕，可錄影存證，交由衛生機關裁罰。記者王思慧／攝影

本土疫情持續升高，大家都戴上口罩、勤洗手防疫，卻仍有民眾未戴口罩在外趴趴走。花蓮縣衛生局表示，依傳染病防治法，經勸導不聽者，最高可處1萬5千元罰鍰，若有人發現違規情事，經提醒戴口罩遭拒絕，可錄影存證，交由衛生機關裁罰。

花蓮縣衛生局長朱家祥指出，確診人數暴增，戴口罩是最基本的防疫動作，但連日來傳出有人在公共場所口罩沒戴好或不戴口罩，引發衝突事件，讓人擔心成為防疫破口。他說，經勸導仍不聽者，蒐證後交由衛生機關開罰，是必要的方式，呼籲民眾出門務必戴口罩，若未戴口罩者經勸導未改善，將會依法開罰3千元至1萬5千元不等。

朱家祥說，在蒐證上，若只是單靠1張照片，可能不夠有說服力，現在大家都有智慧型手機，可利用手機錄影功能，請對方把口罩戴好，若經勸導仍遭對方拒絕，甚至遭惡言相向，可先離開現場避免衝突，再將影片交由衛生機關，衛生局會將影像轉由警察機關進行資料確認，依法開罰。

針對花蓮縣觀光業等防疫措施，縣府觀光處長張志翔說明，七星潭縣級風景區及崇德坂下區域的水域休閒活動皆暫停開放，並再次呼籲防疫優先，為降低群聚風險，請民眾避免非必要的外出活動，盡量待在家裡。

至於娃娃機常沒有店員，恐成防疫破口，張志翔說，營業場所基本準則須落實「實聯制」，除了量測體溫外，不論是娃娃機、釣蝦場或是餐廳附設卡拉OK等，若能落實「實聯制」規範即可營業，若無法落實，則須暫停營業。

口罩 衛生局 實聯制

延伸閱讀

7旬老翁轉傳花蓮「停班停課」假消息 遭警方移送偵辦

原鄉遊客不減反增 花蓮秀林鄉緊急封溪禁戲水

憂北部人「南漂」戲水避疫 花蓮秀林鄉部落心驚急封溪

難實聯制 花蓮縣府封閉七星潭及崇德坂下

相關新聞

全國大停課家長急扣支援 花蓮偏鄉憂網路、學餐問題

因應疫情升溫，教育部長潘文忠宣布明起至28日全國停課，花蓮偏鄉家長擔憂孩子在家沒網路可以數位學習，校長則擔心學校不上課沒...

防疫從醫院走到社區 宜蘭678棟公寓大樓住戶全面動起來

宜蘭縣新冠疫情穩定控制中，未再添新確診，縣政府下一步要做「社區防疫」，今天整理出全縣有管理委員會組織的公寓大廈共678棟...

花蓮準3級警戒全縣圖書館封閉 市圖線上借書不打烊

花蓮市立圖書館建置全縣最豐富的電子藏書，疫情期間借閱量大爆發，去年是前年同期的8倍。近日因疫情嚴峻，縣內圖書館全面閉館，...

產自1926年皮卡車被譽「蘇花百年用車」宜大展示超搶眼

國立宜蘭大學最近舉辦校慶活動，因為疫情縮小規模，不過在校內展出一輛國內相當罕見的皮卡車，出產於西元1926年，與宜大年紀...

金岳瀑布、莎韻之鐘 宜蘭南澳多景點即日起暫停開放

因應疫情持續延燒，宜蘭縣南澳鄉公所今天宣布，南澳神社公園、莎韻紀念公園、樟樹公園、金岳瀑布﹑澳花瀑布等鄉內多處景點，還有...

桃教產籲：高三國三學生統一停課 比照基隆市

桃園市長鄭文燦今表示，將調查全市高中以下學生出席率，若全市缺課率超過2成，就會研議停課。桃園市教育產業工會認為，市府應該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。