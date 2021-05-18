花蓮未戴口罩最高罰1萬5千元 衛生局呼籲民眾勇於檢舉

本土疫情持續升高，大家都戴上口罩、勤洗手防疫，卻仍有民眾未戴口罩在外趴趴走。花蓮縣衛生局表示，依傳染病防治法，經勸導不聽者，最高可處1萬5千元罰鍰，若有人發現違規情事，經提醒戴口罩遭拒絕，可錄影存證，交由衛生機關裁罰。

花蓮縣衛生局長朱家祥指出，確診人數暴增，戴口罩是最基本的防疫動作，但連日來傳出有人在公共場所口罩沒戴好或不戴口罩，引發衝突事件，讓人擔心成為防疫破口。他說，經勸導仍不聽者，蒐證後交由衛生機關開罰，是必要的方式，呼籲民眾出門務必戴口罩，若未戴口罩者經勸導未改善，將會依法開罰3千元至1萬5千元不等。

朱家祥說，在蒐證上，若只是單靠1張照片，可能不夠有說服力，現在大家都有智慧型手機，可利用手機錄影功能，請對方把口罩戴好，若經勸導仍遭對方拒絕，甚至遭惡言相向，可先離開現場避免衝突，再將影片交由衛生機關，衛生局會將影像轉由警察機關進行資料確認，依法開罰。

針對花蓮縣觀光業等防疫措施，縣府觀光處長張志翔說明，七星潭縣級風景區及崇德坂下區域的水域休閒活動皆暫停開放，並再次呼籲防疫優先，為降低群聚風險，請民眾避免非必要的外出活動，盡量待在家裡。

至於娃娃機常沒有店員，恐成防疫破口，張志翔說，營業場所基本準則須落實「實聯制」，除了量測體溫外，不論是娃娃機、釣蝦場或是餐廳附設卡拉OK等，若能落實「實聯制」規範即可營業，若無法落實，則須暫停營業。