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防疫從醫院走到社區 宜蘭678棟公寓大樓住戶全面動起來

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣疫情目前穩定控制，接下來要展開「社區防疫」，請全縣678棟有管理委員會組織的公寓大廈、約3萬5千多戶住家配合。圖／讀者提供
宜蘭縣疫情目前穩定控制，接下來要展開「社區防疫」，請全縣678棟有管理委員會組織的公寓大廈、約3萬5千多戶住家配合。圖／讀者提供

宜蘭縣新冠疫情穩定控制中，未再添新確診，縣政府下一步要做「社區防疫」，今天整理出全縣有管理委員會組織的公寓大廈共678棟，當成社區防疫據點，請3萬5千多戶住家都要配合。

宜蘭目前18起確診病例，今天未再增加，但面對雙北病例數攀升，宜蘭除了持續進行疑似個案擴大篩檢外，也要加強縣民自我防護能力。縣長林姿妙今天拜託縣民，接下來需要社區民眾都動起來，一起配合縣府做好社區防疫工作。

公寓大樓民眾進出頻繁，列為社區防疫重點。縣府建設處已經整理出全縣678棟有管理委員會組織的公寓大廈、3萬5千多戶，當成社區防疫節點，防疫守則包括請全縣各大樓社區在公佈欄張貼防疫資訊，住戶常接觸的電梯及門把進行消毒，入口處必須備妥酒精或乾洗手液，社區室內公共區域暫停開放。

請社區管理員和保全人員工作時配戴口罩，做好社區門禁管理，並落實外部訪客的實聯制或實名制，針對物流人員或外送員送貨時，請設置集中地點進行貨品領取，同時暫緩召開社區活動會議。住戶注意個人衛生，身體有疑似狀況請儘速篩檢就醫，千萬不要亂跑。

宜蘭縣疫情目前穩定控制，接下來要展開「社區防疫」，請全縣678棟有管理委員會組織的公寓大廈、約3萬5千多戶住家配合。圖／縣府提供
宜蘭縣疫情目前穩定控制，接下來要展開「社區防疫」，請全縣678棟有管理委員會組織的公寓大廈、約3萬5千多戶住家配合。圖／縣府提供
宜蘭縣疫情目前穩定控制，接下來要展開「社區防疫」，請全縣678棟有管理委員會組織的公寓大廈、約3萬5千多戶住家配合。圖／讀者提供
宜蘭縣疫情目前穩定控制，接下來要展開「社區防疫」，請全縣678棟有管理委員會組織的公寓大廈、約3萬5千多戶住家配合。圖／讀者提供

林姿妙 外送員

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