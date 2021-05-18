防疫從醫院走到社區 宜蘭678棟公寓大樓住戶全面動起來

宜蘭縣新冠疫情穩定控制中，未再添新確診，縣政府下一步要做「社區防疫」，今天整理出全縣有管理委員會組織的公寓大廈共678棟，當成社區防疫據點，請3萬5千多戶住家都要配合。

宜蘭目前18起確診病例，今天未再增加，但面對雙北病例數攀升，宜蘭除了持續進行疑似個案擴大篩檢外，也要加強縣民自我防護能力。縣長林姿妙今天拜託縣民，接下來需要社區民眾都動起來，一起配合縣府做好社區防疫工作。

公寓大樓民眾進出頻繁，列為社區防疫重點。縣府建設處已經整理出全縣678棟有管理委員會組織的公寓大廈、3萬5千多戶，當成社區防疫節點，防疫守則包括請全縣各大樓社區在公佈欄張貼防疫資訊，住戶常接觸的電梯及門把進行消毒，入口處必須備妥酒精或乾洗手液，社區室內公共區域暫停開放。