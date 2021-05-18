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花蓮準3級警戒全縣圖書館封閉 市圖線上借書不打烊
花蓮市立圖書館建置全縣最豐富的電子藏書，疫情期間借閱量大爆發，去年是前年同期的8倍。近日因疫情嚴峻，縣內圖書館全面閉館，市圖電子書借閱服務不打烊，市長魏嘉賢鼓勵民眾防疫期間少出門，可在家多借閱電子書，一樣可以品味書香，且只要有縣內圖書館借書證，登入就可馬上使用，安全又方便。
花蓮市圖從106年起購置UDN讀書館電子書平台，去年租賃 6500種電子書，每種3冊，共約2萬冊，是全縣電子書可借閱冊數、選擇最豐富的公共圖書館。去年借閱量達2690冊，是前年同期8倍，今年第一季借閱冊數則是去年的24%。
近日因疫情升溫，花蓮縣進入準三級警戒，全縣圖書館等公有館舍本月16日起關閉一周，花蓮市立圖書館更關閉到6月8日。市公所表示，市圖包括本館、兒童館、樂齡館、漫畫閱覽室、花蓮市數位機會中心、圖書資源中心雖然全面休館，但是近2萬冊的電子書線上閱讀不打烊，歡迎多加利用。
市圖表示，借閱電子書十分簡單，曾辦理過縣境內圖書館的借書證就可以馬上使用，可先開啟手機或平板搜尋APP「UDN讀書館」，安裝後開啟，點選所在地的圖書館，輸入帳號密碼，帳號是身分證字號，密碼是身分證字號後4碼，登入成功就可以借閱。
每個帳號可同時借閱5本電子書，14天後自動歸還，不需要擔心逾期；若提早看完，在書櫃中對已看完的書籍長按，也可提前歸還，是安全又方便的閱讀好選擇。
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