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產自1926年皮卡車被譽「蘇花百年用車」宜大展示超搶眼
國立宜蘭大學最近舉辦校慶活動，因為疫情縮小規模，不過在校內展出一輛國內相當罕見的皮卡車，出產於西元1926年，與宜大年紀相同；皮卡車早年是開闢蘇花公路，工程人員所搭乘，後來改成客車，如今成了展示古董車，歷經歲月的洗禮再現風華。
宜蘭大學表示，蘭陽平原是台北與東部地區的中繼站，日治時期為方便通行，於1925年首先針對蘇澳到太魯閣口的路段鋪設砂礫路面，把路幅拓寬為3.56公尺，以供二輪及四輪車行駛，後來又把太魯閣口到花蓮港的路段大幅拓寬為14公尺，全線1932年通車，原名「臨海道路」，戰後才改「蘇花公路」。
老一輩的人都還記得，臨海道路早年為單線通車，南下北上車輛都要在管制站停留等候放行，而且車隊多為日間通行，來往宜蘭、花蓮之間，每天對開二班車次。
宜大說，早期工程人員搭乘皮卡車進出工地，直到道路完成後，皮卡車改成客車，此車款在外觀和內裝設計應用當時最為流行的 「皮卡」 概念，透過不同材質和風格的混合設計，營造出立體雕塑概念，同時也兼具運輸量與機動性。
宜蘭大學舉辦二周校慶系列活動，在校園中展示這輛皮卡車相當搶眼，吸引師生爭相拍照，這輛車為宜蘭葉姓古董車收藏家以100多萬元從美國購入，此次大方提供借展。
校長吳柏青表示，這輛產於西元1926年的美國雪弗蘭品牌皮卡車，被譽為「蘇花百年用車」，保養完好，由於與學校年紀一樣，展出以鼓勵師生不要忘了披荊斬棘的前人精神；宜蘭大學在少子化浪潮衝擊下逆襲前進，辦學受肯定，藉此象徵宜大具備快速回應時代與產業發展的動能，在競爭的環境下蛻變。
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