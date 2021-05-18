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桃教產籲：高三國三學生統一停課 比照基隆市

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市教育產業工會呼籲，桃園市應比照基隆市，讓高三、國三學生統一停課。記者朱冠諭／攝影
桃園市教育產業工會呼籲，桃園市應比照基隆市，讓高三、國三學生統一停課。記者朱冠諭／攝影

桃園市長鄭文燦今表示，將調查全市高中以下學生出席率，若全市缺課率超過2成，就會研議停課。桃園市教育產業工會認為，市府應該有更積極的做法，比照「北北基桃共同生活圈」的基隆市，讓高三、國三學生統一停課，別讓家長逐一請假，導師一件件查核，徒增工作負擔。

桃教產表示，基隆市長林右昌昨日宣布，基隆市國三及高三生停止上課，但同為「北北基桃共同生活圈」的桃園市並沒有同步，僅宣布高三生及國三生自5月18日起至28日，可請假不必到校，沒有全面停課。

桃教產表示，桃園市高三的大部分學生早於今年1月的學測後，申請上所屬意的大學，僅剩下少部分的學生在準備指考；國三學生也於5月17日完成會考，等待畢業，若依照桃園市規定，學校在學生出缺席的管理及課程的規畫上，會造成許多困擾。

桃教產呼籲，在新冠肺炎疫情日趨嚴重的情況下，減少人員移動，才能有效停止病毒擴散，也避免學校成為群聚感染重鎮。

基隆 停課 新冠肺炎

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