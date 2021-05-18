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實聯制該怎麼做才最有效？防疫線上實聯制懶人包

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防堵疫情入台東 追蹤返鄉學生及停止公祭

中央社 / 台東縣18日電

防堵疫情進入，台東縣政府啟動北部停課返鄉學生健康關懷追蹤；另外，即日起至5月28日停止公祭儀式。

台東縣政府今天表示，因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，台北市和新北市自18日起高中職以下各級學校、安親班、課輔班全面停課，許多大學全面改為線上授課，不少雙北大學生在近日紛紛帶行李返回台東。

台東縣政府自即日起針對停課返鄉遊子進行健康關懷，呼籲這類學生或家屬主動於上班時間撥打專線（089）331-172或 （089）331-171#103，並提供姓名、現居住鄉鎮、手機號碼，屆時將由所在地衛生所專人進行健康追蹤關懷，歡迎鄉親主動配合一同做好防疫。

另外，台東縣政府與台東殯葬管理所及台東縣葬儀商業同業公會理事長及幹部共同討論後，取得共識自今日起停辦台東縣內的所有公祭儀式至5月28日。

不過，考量家屬送別往生者心意，家祭、追思禮拜或彌撒等儀式可照常舉行，但應儘量以家屬參加為限，並落實實聯制。

台東 停課

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