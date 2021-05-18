宜蘭地院防疫「升三級」 非必要、緊急開庭均暫緩

全台疫情持續升溫，宜蘭地方法院啟動防疫升級。宜蘭地院轄區緊鄰雙北，實為一個生活共同圈，加上兩地人員流動頻繁，宜蘭地院為防堵疫情擴散，即日起至28日，比照雙北地區法院，除了具有時效性、緊急性、必要性案件之外，均暫緩開庭。

宜蘭地院防疫措施有3大項，首先，案件具時效性（如被告在押、宣示判決）、緊急事件（如強制處分、證據保全事件），以及必要性（其他認有即時處理必要）仍應開庭，其餘皆暫緩。而調解、強制執行、拍賣事件、公證結婚或活動，亦按照上述原則辦理，民眾若有疑問，請洽承辦股書記官。

至於洽公人員管制，宜蘭地院採實聯制，同時要求填寫「健康聲明表及實聯制登記表」，落實戴口罩、量體溫、手部消毒等措施。若需親友陪同到院者，則以1人為限。

宜蘭地檢署基於防疫優先、維持公務必要服務，目前仍是準三級警戒；自16日起至28 日，暫緩一般案件開庭、到案執行及保護管束人例行性報到、採驗尿液、社會勞動等。但是，內勤解送、外勤相驗、遠距視訊案件、各監獄釋放之假釋人依限報到、符合撤銷假釋要件且情況急迫者，以及具時效性、緊急性、必要性之案件，仍繼續辦理。