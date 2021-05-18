快訊

中藥治新冠！順天堂通過緊急授權 清冠一號能治療輕症

獨家專訪確診者母親：兒子發燒氣喘無人理 2天仍無法送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情持續發燒 宜蘭縣務會議首度改視訊

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
由於疫情持續發燒，宜蘭縣務會議首度改成線上網路視訊。圖／翻攝自縣府網路系統
由於疫情持續發燒，宜蘭縣務會議首度改成線上網路視訊。圖／翻攝自縣府網路系統

疫情持續發燒，宜蘭縣政府每周二召開的縣務會議，今天首度改成線上網路視訊，除了只有一個局處聽不到講話的聲音，各單位都運作順暢，疫情期間有可能都改此模式召開。

今天縣務會議的會議室裡，只坐著縣長林姿妙、副縣長林建榮及秘書長林茂盛，各局處單位主管在自己辦公室以電腦跟首長視訊，在聽取各局處報告之後，縣長林姿妙最後表示，最近疫情期間，請大家外出務必要帶口罩，勤洗手，做好防疫，縣府防疫團隊也會密切監控疫情，這段時間大家辛苦了，盼共同度過這波疫情。

衛生局長徐迺維表示，目前宜蘭遊藝場群聚疫情相對穩定，比較大的問題在雙北地區，因為宜蘭跟雙北生活圈關係密切，也比較有互動，接下來縣政府要走到社區防疫，也請民眾多加配合。

由於疫情持續發燒，宜蘭縣務會議首度改成線上網路視訊。圖／翻攝自縣府網路系統
由於疫情持續發燒，宜蘭縣務會議首度改成線上網路視訊。圖／翻攝自縣府網路系統

疫情 林姿妙 衛生局

延伸閱讀

宜蘭新增2例確診 曾到掌櫃食譜、襄聚牛排館

各地停課標準不同 林姿妙籲中央統一比照去年延後開學

宜蘭跟進雙北！林姿妙宣布國三及高三生不必到校上課 擴大彈性上下班

國中會考明登場 林姿妙赴蘭陽女中考場視察

相關新聞

憂北部人「南漂」戲水避疫 花蓮秀林鄉部落心驚急封溪

花蓮秀林鄉轄內有多個戲水勝地，近日天氣熱許多遊客湧入消暑，不乏外縣市遊客。因北部疫情嚴重，引起原鄉部落驚慌，秀林鄉公所今...

宜蘭地院防疫「升三級」 非必要、緊急開庭均暫緩

全台疫情持續升溫，宜蘭地方法院啟動防疫升級。宜蘭地院轄區緊鄰雙北，實為一個生活共同圈，加上兩地人員流動頻繁，宜蘭地院為防...

疫情持續發燒 宜蘭縣務會議首度改視訊

疫情持續發燒，宜蘭縣政府每周二召開的縣務會議，今天首度改成線上網路視訊，除了只有一個局處聽不到講話的聲音，各單位都運作順...

台東警分局24日起3天內搬遷 期間中興所在舊址維持運作

使用近40年的台東警分局因建物老舊擁擠，在桂林北路舊台東公園旁興建新警分局，如今已經落成啟用，警方表示，預定本月24日開...

9名男女清水地熱玩不成竟在現場逗留跳舞 三星警急趕往勸離

明明清水地熱已經暫停關閉，卻還是有人想要入園遊玩。一行9名遊客開了３輛車，於昨天下午2點多來到宜蘭縣大同鄉清水地熱風景區...

未申請就入山 遭森警掏槍搜查

台東縣延平鄉桃源村2名布農族文化解說員前天帶數名台東大學學生上山，進行森林植物文化教育課程，疑被森林警察隊當成山老鼠，當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。