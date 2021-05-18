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疫情持續發燒 宜蘭縣務會議首度改視訊
疫情持續發燒，宜蘭縣政府每周二召開的縣務會議，今天首度改成線上網路視訊，除了只有一個局處聽不到講話的聲音，各單位都運作順暢，疫情期間有可能都改此模式召開。
今天縣務會議的會議室裡，只坐著縣長林姿妙、副縣長林建榮及秘書長林茂盛，各局處單位主管在自己辦公室以電腦跟首長視訊，在聽取各局處報告之後，縣長林姿妙最後表示，最近疫情期間，請大家外出務必要帶口罩，勤洗手，做好防疫，縣府防疫團隊也會密切監控疫情，這段時間大家辛苦了，盼共同度過這波疫情。
縣衛生局長徐迺維表示，目前宜蘭遊藝場群聚疫情相對穩定，比較大的問題在雙北地區，因為宜蘭跟雙北生活圈關係密切，也比較有互動，接下來縣政府要走到社區防疫，也請民眾多加配合。
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