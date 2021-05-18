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疫情影響 東海岸觀光據點、活動多暫停

中央社 / 花蓮縣18日電

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，花東兩縣政府均宣布防疫警戒為準三級，東管處的服務據點、活動大多暫停或取消；台灣好行東部海岸線、玉長豐濱線停駛至6月8日。

交通部觀光局東部海岸風景區管理處今天表示，受疫情影響，原訂6月3日舉辦的「2021世界自行車日騎遊環台」、6月6日秀姑巒溪泛舟鐵人三項活動皆取消，「月光海音樂會」延期至7月22日開幕，綠島「過山古道尋寶趣」活動延期至6月9日開始。

交通服務的「台灣好行」玉長豐濱線及東部海岸線皆停駛至6月8日，視疫情發展再公布恢復行駛日期。

委外據點的瑞穗露營區暫停營業至6月30日，小野柳露營區、成功海濱公園「好時好日咖啡」及阿美民俗中心「旮亙展演」都暫停至5月31日，月光小棧暫停營業至5月28日，努瓦里岸文化劇場paw paw鼓展演暫停至6月8日。

晉領號賞鯨活動暫停營業至6月8日，小野柳遊客中心與綠島遊客中心施工中暫停開放至6月30日、八仙洞遊客中心施工中暫停開放至5月31日，朝日溫泉因違約暫停營業。

此外，東管處所屬遊客中心，如花蓮遊客中心放映室的影片欣賞改至半戶外大廳播放、秀姑巒溪遊客中心泛舟安全影片也改至半戶外大廳播放，其餘照常開放。

東管處指出，所有遊客易接觸設施，包括公廁、座椅、電梯、門把、扶手、按鈕等均加強每日6次清潔消毒。也請遊客配合遵守實聯制、戴口罩、人流管制措施，以維衛生安全。

露營區 疫情 小野

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