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原鄉遊客不減反增 花蓮秀林鄉緊急封溪禁戲水

中央社 / 花蓮縣18日電

國內疫情升溫，為避免外地遊客進入部落，引起部落驚慌，花蓮秀林鄉公所今天宣布，即日起封閉翡翠谷、砂婆礑溪、三棧溪及崇德板下漁場等熱門戲水場域。

秀林鄉公所文化觀光課長高海雲今天指出，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例暴增，鄉內多處熱門戲水景區遊客不減反增，部落居民擔心有疫情散播的疑慮，要求封閉景區。

高海雲指出，花蓮縣政府昨天起禁止崇德板下漁場水上活動至6月8日，鄉公所今天再增翡翠谷、砂婆礑溪、三棧溪等處禁止戲水，封閉時間自即日起至6月14日。

高海雲指出，戶外開放區域很難落實實聯制、量體溫等，目前已協調封閉溪流的鄰近村落設置巡視人員，不定時巡查溪流狀況，並以設立警示牌、拉封鎖線等方式進行。

景美村鄰近三棧溪，村長金治雄指出，疫情嚴重，到部落玩水的人還是很多，甚至有來自雙北的遊客，並不是要趕人，但部落以長輩居多，封閉是為了保護年長族人，希望遊客體諒。

疫情 新冠肺炎 實聯制

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