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憂北部人「南漂」戲水避疫 花蓮秀林鄉部落心驚急封溪

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣秀林鄉三棧溪是戲水勝地，因外地遊客多，鄉公所決定今天起封閉。記者王燕華／攝影
花蓮縣秀林鄉三棧溪是戲水勝地，因外地遊客多，鄉公所決定今天起封閉。記者王燕華／攝影

花蓮秀林鄉轄內有多個戲水勝地，近日天氣熱許多遊客湧入消暑，不乏外縣市遊客。因北部疫情嚴重，引起原鄉部落驚慌，秀林鄉公所今天起封閉翡翠谷、清水溪、三棧溪、砂婆礑溪和崇德板下海岸，勸導民眾勿進入戲水。

秀林鄉三棧溪生態豐富、溪水冰涼清澈，是夏日戲水好去處，上周六日有大批遊客湧入戲水，讓在地的三棧部落民眾非常擔心。當地景美村長金治雄說，上禮拜太多車子進入，還有來自新北等地，不是說這些遊客都是確診者，只是三棧溪緊鄰部落，村民難免會擔心，但因為是開放場域，沒封閉就沒辦法禁止遊客進入，只能勸導戴好口罩

鄉長王玫瑰近日接獲不少村民反映，都是擔心外地遊客「南漂」出遊造成危險，決定今天起轄內重要戲水景點全面封閉。

鄉公所文化觀光課長高海雲說，三棧溪、翡翠谷、清水溪、砂婆礑溪是知名戲水景點，崇德板下漁場也是遊客划獨木舟的重要海域，都是遊客大量進出的開放遊憩場所，且與部落居住生活環境很接近，公所今天公告，這幾處即起封閉，希望這段時間遊客及業者不要進入從事水域活動，其中除了崇德海岸是配合縣府封閉到6月8日，其他4處封閉到6月14日。

高海雲說，這些景點旁分別有文創園區及旅遊諮詢中心，會派駐外館人員在路口處管制，近日也會設置告示牌，並在村內廣播宣導；下午會討論結合部落居民設置巡查人員，在入口處巡查，呼籲遊客不要進到部落，若不聽勸可依傳染病防治法第37條的規定開罰，相關罰則可罰3000到1萬5000元。

花蓮縣秀林鄉三棧溪上周末有許多遊客進入戲水。圖／景美村長金治雄提供
花蓮縣秀林鄉三棧溪上周末有許多遊客進入戲水。圖／景美村長金治雄提供
擔心外地遊客戲水帶來疫情，花蓮縣秀林鄉公所今天宣布轄內幾處戲水景點即起封閉。圖／秀林鄉公所提供
擔心外地遊客戲水帶來疫情，花蓮縣秀林鄉公所今天宣布轄內幾處戲水景點即起封閉。圖／秀林鄉公所提供

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