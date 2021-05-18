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南橫布農族封山 利稻部落和嘉明湖禁入

中央社 / 台東縣18日電

台東南橫布農族人疫情自主管理開第一槍，停止遊客進入利稻部落，族人返鄉要先申請；另外，傳統領域嘉明湖、戒茂斯、栗松溫泉封山，呼籲外縣市民眾配合。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，台東縣政府宣布台東準3級防疫。台東主要知名景點如最美的火車站–多良火車站、金城武樹都已禁止遊客進入。

南橫公路旁的布農族利稻部落昨晚召開部落會議，由部落會議主席邱強永、村長古金福、代表古明良、書記長達亥召集鄰長和意見領袖討論防疫措施。

會議通過，禁止外來遊客進入利稻部落，部落入口設柵欄人員管制，部落族人、工程人員實施進入量額溫、消毒、實名制管制；每天由3位鄰長輪流負責安排防疫志工來執行任務。

旅外族人、學子回部落要先跟防疫小組申請，並如實填妥相關疫調資料，在家裡自主管理7天，不宜在部落走動。

另外，利稻部落的傳統領域最熱門的嘉明湖、戒茂斯和栗松溫泉即日起封山。邱強永表示，嘉明湖部分已有林務局實施管制，但最近暴紅的戒茂斯和栗松溫泉，會由族人巡視山區勸導，由於族人沒有公權力和處分權，希望相關單位能協助管理辦法。

邱強永表示，海端鄉當地的揹工和協作等登山團體都願意配合封山，也希望外縣市山友、遊客、自組團體能配合，這2天都還是有山友從戒茂斯登山進入嘉明湖。

台東 嘉明湖 溫泉

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