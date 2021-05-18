台東警分局24日起3天內搬遷 期間中興所在舊址維持運作

使用近40年的台東警分局因建物老舊擁擠，在桂林北路舊台東公園旁興建新警分局，如今已經落成啟用，警方表示，預定本月24日開始搬遷，為期3天，但搬遷期間中興派出所依然會在舊址提供服務。

台東警分局原有辦公大樓，於1980年啟用迄今，已40年，雖位在台東主市區，但也因此限縮空間、環境狹小，民眾洽公停車困難，員警甚至被迫要在地下室上班，縣府在前後任縣長黃健庭、饒慶鈴任內規畫、編列經費，在新址興建新大樓，2018年動土，經過4年多已完工通過驗收，警方即將搬家。

縣議員陳志峰說，台東警分局內設備也非常老舊，搬到新家恐如同消防局，只有華麗的外殼，卻沒有經費汰換舊設備，建議警方要向縣府爭取，議會也會從旁協助。

「目前硬體大部分都已完成」台東警分局長鍾德勳說，少部分軟體依然需要經費改善，設備如網路系統依然是10多年前的規格，也未列入在招標中，需要汰換。

警方表示，新建大樓在台東市桂林北路110號，緊鄰台東縣體育場，民眾停車、洽公會更方便。