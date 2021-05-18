快訊

亞東醫院院內9人感染釀1死 今再爆2名醫護篩檢呈陽性

基隆今增1例！中年婦人幾乎每天買菜 南興市場停業到30日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東警分局24日起3天內搬遷 期間中興所在舊址維持運作

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東警分局新大樓已落成，警方預定24日開始搬遷，為期3天。圖／台東警分局提供
台東警分局新大樓已落成，警方預定24日開始搬遷，為期3天。圖／台東警分局提供

使用近40年的台東警分局因建物老舊擁擠，在桂林北路舊台東公園旁興建新警分局，如今已經落成啟用，警方表示，預定本月24日開始搬遷，為期3天，但搬遷期間中興派出所依然會在舊址提供服務。

台東警分局原有辦公大樓，於1980年啟用迄今，已40年，雖位在台東主市區，但也因此限縮空間、環境狹小，民眾洽公停車困難，員警甚至被迫要在地下室上班，縣府在前後任縣長黃健庭饒慶鈴任內規畫、編列經費，在新址興建新大樓，2018年動土，經過4年多已完工通過驗收，警方即將搬家。

縣議員陳志峰說，台東警分局內設備也非常老舊，搬到新家恐如同消防局，只有華麗的外殼，卻沒有經費汰換舊設備，建議警方要向縣府爭取，議會也會從旁協助。

「目前硬體大部分都已完成」台東警分局長鍾德勳說，少部分軟體依然需要經費改善，設備如網路系統依然是10多年前的規格，也未列入在招標中，需要汰換。

警方表示，新建大樓在台東市桂林北路110號，緊鄰台東縣體育場，民眾停車、洽公會更方便。

台東 饒慶鈴 黃健庭

延伸閱讀

台東．卑南間一路通第1段仁義南路今通車 年底通第2段

台東池上多元照顧服務中心啟用 縱谷長照新據點

催生再出招 台東縣府宣布即日起致贈新生兒禮盒

延續國旅 台東縣長饒慶鈴邀旅遊業到台東踩線體驗

相關新聞

憂北部人「南漂」戲水避疫 花蓮秀林鄉部落心驚急封溪

花蓮秀林鄉轄內有多個戲水勝地，近日天氣熱許多遊客湧入消暑，不乏外縣市遊客。因北部疫情嚴重，引起原鄉部落驚慌，秀林鄉公所今...

台東警分局24日起3天內搬遷 期間中興所在舊址維持運作

使用近40年的台東警分局因建物老舊擁擠，在桂林北路舊台東公園旁興建新警分局，如今已經落成啟用，警方表示，預定本月24日開...

9名男女清水地熱玩不成竟在現場逗留跳舞 三星警急趕往勸離

明明清水地熱已經暫停關閉，卻還是有人想要入園遊玩。一行9名遊客開了３輛車，於昨天下午2點多來到宜蘭縣大同鄉清水地熱風景區...

未申請就入山 遭森警掏槍搜查

台東縣延平鄉桃源村2名布農族文化解說員前天帶數名台東大學學生上山，進行森林植物文化教育課程，疑被森林警察隊當成山老鼠，當...

連結國5、台9線 二結聯絡道優先段通樂

斥資15.6億元開闢的宜蘭二結聯絡道優先段完工，昨中午通車。此優先段連結國5及台9省道，全長2.1公里，是縣內重要東西向...

外地返鄉民眾想快篩 花縣府籲待在家自主管理

許多大學改為遠距教學，大學生紛紛從外地回花蓮，在地人擔心病毒恐進入至今零確診的花蓮，希望縣府設快篩站。花蓮衛生局指出，目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。