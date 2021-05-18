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9名男女清水地熱玩不成竟在現場逗留跳舞 三星警急趕往勸離
明明清水地熱已經暫停關閉，卻還是有人想要入園遊玩。一行9名遊客開了３輛車，於昨天下午2點多來到宜蘭縣大同鄉清水地熱風景區，結果被園區管理人員發現，竟然不聽勸繼續逗留現場，等到員警到場後，他們才開車離去。
宜蘭縣防疫全面升級，目前為準三級警戒，縣府日前也公布各大風景區，自13日起暫時關閉。照理說不該再有人出沒，結果17日當天，清水地熱風景區門口，竟然出現3車9人，打算進入園區遊玩，當場遭到勸導。只是，他們仍然不願離開，甚至把大馬路當成舞台，直接跳起舞來。
牛鬥派出所員警獲報趕到，並盤查9名遊客。原來，這群外地人來自桃園、新北等地，自稱「因為無聊才出來走走，不知道宜蘭已經進入準三級防疫。」由於9人未硬闖園區，警方確認身分非通緝犯、非居家檢疫者或居家隔離者，但規定就是規定，就在嚴正告知防疫現況後，他們便立即離開現場。
全台疫情持續升溫，三星分局呼籲民眾，「減少外出，確實作好自身防護」，此外隨時注意衛福部疾管署相關疫情訊息，配合政府規定，切勿以身試法。
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