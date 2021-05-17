難實聯制 花蓮縣府封閉七星潭及崇德坂下

花蓮縣政府晚間發布新聞稿表示，因應新冠肺炎疫情，避免遊客群聚，即日起至6月8日七星潭海岸風景特定區暫停開放並暫停崇德坂下等區域從事水域遊憩活動。

花蓮縣長徐榛蔚指出，暫停開放遊客進入下七星潭海岸風景特定區，以減少民眾不必要的外出與跨區移動，相關防疫工作必須從嚴，疏忽不得，請民眾配合共體時艱。

花蓮縣政府觀光處長張志翔說，雖然風景區占地寬廣，環境相對空曠安全，且疫情期間風景區各公共設施已提升防疫規格，加強場域消毒及暫停風景區內所有團體活動。

但七星潭風景特定區屬開放式，難以做到實聯制，萬一有疫情發生，疫調上會遇到困難。為減少人員跨縣市移動，外來遊客出入恐增加附近社區感染風險。自即日起暫停開放遊客進入七星潭風景特定區。

張志翔表示，花蓮縣夏日水域遊憩活動盛行，且活動過程不易全程佩載口罩，正值新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫高度警戒期間，為降低遊客群聚風險，即日起暫停崇德坂下等區域從事水域遊憩活動。