基隆廟口夜市熄燈！原本人來人往 今晚顯得空盪盪

基隆廟口夜市今天傍晚6點起暫停營業，時間一到，攤商一一打烊。平時夜市街道人來人往，今晚則是顯得空盪盪。攤位區昏暗一片，只留小燈映照招牌。廟口夜市預計23日下午4點恢復營業。

新冠肺炎（COVID-19）本土案例疫情爆發，基隆市長林右昌今天上午宣布新的防疫措施，基隆廟口夜市從今天傍晚6點起暫停營業，23日下午4點再重新營業。

基隆廟口夜市是指仁三路奠濟宮附近，位在愛三路、愛四路間仁三路旁的攤位，攤商有設統一格式的店招，1天24小開業。鄰近廟口的仁一路、仁三路間的愛四路夜市，每天下午4點開始營業。

廟口夜市連接愛四路夜市呈「L」字形，是民眾泛稱的基隆廟口夜市。愛四路夜市攤販管理委員會昨天就決定今天起自主停業，24日下午4點恢復營業。基隆市長林右昌今天宣布廟口夜市跟進，也從今天傍晚起停止營業。