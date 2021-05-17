宜蘭男子照顧癌末女友病逝後確診 匡列醫院37人篩檢

宜蘭一名46歲男子長期在醫院照顧癌末女友，他5月6日曾經到過羅東銀河百家樂遊藝場，隔天女友病世，而這名男子昨天採檢確診。消息傳出後擔心院內感染，緊急匡列醫護、社工、宗教師及清潔人員共37人，35人採檢陰性，2人休假待檢，並無群聚感染。

銀河百家樂遊藝場群聚感染最早傳出確診者是5月9日就醫的女員工，縣府衛生局把日期往前推， 發現這名男子6日曾經前往遊藝場，通知他15日下午採驗篩檢，一驗竟是確診者（列入案1553），再往前追蹤確診男子的足跡，發現他去過遊藝場之後曾進出醫院，醫院相關的接觸者也必須篩檢。

匡列5月3日至5月7日期間的醫護、社工、宗教師及清潔人員共37人進行篩檢，其中28人居家隔離安排入住防疫旅館，9人自主健康管理，至於該樓層的10名病患也轉至其他樓層，樓層清空全面消毒。

外傳，醫院恐怕發生群聚感染，宜蘭衛生局長徐迺維今天表示，已經篩檢35人呈現陰性，2人因休假待檢中，整起事件沒有群聚現象，而且中央也派人了解醫院的感染控制措施，認為應該足夠守護安全。 宜蘭46歲男子照顧癌末女友直到病逝後，才被發現確診，衛生局緊急匡列醫護、社工、宗教師及清潔人員共37人篩檢。圖／衛生局提供

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