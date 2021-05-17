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宜蘭二結聯絡道優先段今天通車樂 因疫情未辦通車典禮

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
寬40公尺、長2.1公里的二結聯絡道優先段今天通車，是宜蘭重要的東西向幹道。圖／縣府提供
寬40公尺、長2.1公里的二結聯絡道優先段今天通車，是宜蘭重要的東西向幹道。圖／縣府提供

斥資15.6億元開闢的宜蘭二結聯絡道優先段完工，今天中午通車。此優先段連結國5及台9省道，全長2.1公里，是縣內重要的東西向道路，將來配合後續工程分階段完工，可以從濱海地區的五結鄉通到山區的三星鄉，相當方便。

宜蘭目前主要幹道包括國5、台2及台9省道等都屬南北向，縣政府爭取取經費興建東西向的二結聯絡道，道路位於蘭陽平原中間位置；由於疫情期間，為避免人群互動，縣政府今天沒有舉辦通車儀式。

二結聯絡道全長11.3公里，今通車的優先段位於國道5號與台9省道之間，長約2.1公里、寬40公尺，是銜接國5及台9省道重要東西向道路。這段投入的經費多，工程與用地費共15億6827萬元，由於要穿越鐵路做地下道，工程困難度也高。

縣府交通處表示，工程設計6車道（4線快車道、2線慢車道），兩側有人行兼自行車道，為改善道路重複挖掘問題，並考量路平、安全及景觀，將管線孔蓋一併收納到旁邊的人行及自行車道空間，便於日後管線維修施工時不會重複挖路。

二結聯絡道優先段通車後，用路人開車下國5羅東交流道，右轉行駛二結聯絡道，就可以直通台9省道，附近就是中興文創園區及羅東林業文化園區等景點，節省行車時間。

優先段往東尚有3.5公里、往西尚有5.7公里路段，縣政府會繼續爭取經費施作，儘快完成全長11.3公里的二結聯絡道；待聯絡道全部完工後，銜接三星鄉196線，將成為全長18公里、可直接從東側的五結鄉濱海公路通到西側的三星鄉，非常便捷。

寬40公尺、長2.1公里的二結聯絡道優先段今天通車，是宜蘭重要的東西向幹道。圖／縣府提供
寬40公尺、長2.1公里的二結聯絡道優先段今天通車，是宜蘭重要的東西向幹道。圖／縣府提供

車道 羅東

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