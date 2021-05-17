因應疫情 太魯閣國家公園封閉山屋、生態保護區

因應雙北疫情第三級警戒，太魯閣國家公園封閉山屋、生態保護區包括南湖大山、奇萊山等山區步道及室內展館，也控管園區各停車場容留數，減量50%，減緩遊憩據點人流壓力。

太魯閣國家公園管理處今天表示，中央流行疫情指揮中心15日宣布即日起至5月28日提升雙北市疫情警戒至第三級，配合「國家公園區域因應COVID-19疫情警戒3級之遊憩人流出入管制措施」，於警戒期間執行園區相關管制措施。

分別為關閉室內展館、封閉山屋與生態保護區、戶外遊憩據點限制500人以上集會活動、停車場容留數控管。

太管處表示，太魯閣台地、布洛灣、天祥及合歡山遊客服務中心等室內遊憩服務據點，禁止遊客進入。園區山屋全面關閉並禁止人員進入太魯閣國家公園生態保護區；已獲得許可進入者，其許可證自動廢止。

園區內的登山行步道，包括羊頭山、畢祿山、南湖大山、奇萊連峰與東稜、北二段全段等皆封閉。

太管處呼籲遊客，務必遵守防疫措施，正確配戴口罩、加強手部清潔，並維持室外1公尺的社交距離，共同維護國家公園環境衛生及遊憩品質。