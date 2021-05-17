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台東關懷據點、部落文健站關閉 縣府派人電話問安送餐
台東縣有35處社區關懷據點和91處部落文化健康站，如今因防疫影響，縣府宣布都停辦1周，社會處、原民處及一粒麥子基金會等民間團體啟動配套措施，將改採電話問安確保長者安全，並把聚餐改為取餐或送餐。
「忽然沒地方去，覺得很無聊。」台東縣鹿野鄉林姓老婦說，她的子女都在外縣市討生活，平日最期待的就是到據點共餐，和「同學」聊天、運動或參加活動，如今關閉1周，覺得生活頓時失去重心，在家裡悶了一個早上，忽然發現時間出多很多，「連菜園的草都被我拔光了」。
縣府表示，目前關懷據點和部落文化健康站約近5000人參加，在關閉期間雖避免接觸，但會改以電話問安，確認長者是否有什麼需求需要協助；共餐則盡量改為送餐或取餐。
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