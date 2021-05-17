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台東縣府啟動部分居家辦公 縣議會休會至28日

中央社 / 台東縣17日電

新冠肺炎疫情升溫，台東縣政府今日啟動部分居家或異地辦公；縣議會宣布定期會從5月18日至28日休會，後續視疫情狀況滾動檢討議程。

台東縣政府人事處今天表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，台東縣政府有部分員工因周末返鄉、出差或外出，由單位主管評估近期從北部或從確診個案縣市回來上班的同仁，如有疑似症狀、身體不適或有隔離之必要時，即刻實施居家辦公或異地辦公。

人事處表示，縣政府去年已演練分區辦公及居家辦公，今年疫情再爆發，已重行盤點檢視場地、資通訊設備及人員分組後，各局、處可隨時啟動，後續將視疫情變化或中央疫情指揮中心指示辦理。

另外，避免非必要之縣外出差，宣導同仁避免大範圍移動，相關業務的執行儘量改採視訊、電子郵件傳送，減少面對面接觸機會，務求防疫滴水不漏。

目前進行中的台東縣議會定期大會，今天中午結束單位工作報告，會議主席、台東縣議會副議長林琮翰宣布因考量縣府防疫，從明天起休會至5月28日，後續再視疫情狀況滾動檢討議程。

疫情 台東 新冠肺炎

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