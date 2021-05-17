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疫情升溫 花蓮國三、高三生家長可替孩子請假在家

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
為防堵疫情，花蓮縣政府表示，國三、高三生是否到校上課將尊重家長的決定，國中小今明兩天則會陸續辦理「停課不停學」線上教學演練。記者王思慧／攝影
為防堵疫情，花蓮縣政府表示，國三、高三生是否到校上課將尊重家長的決定，國中小今明兩天則會陸續辦理「停課不停學」線上教學演練。記者王思慧／攝影

防堵疫情，雙北今宣布高中以下停課，花蓮縣政府表示，國三、高三生是否到校上課將尊重家長的決定，國中小今明兩天則會陸續辦理「停課不停學」線上教學演練。餐飲部分除輔導防疫措施外，鼓勵民眾外帶。另縣府所屬機關人員即起暫緩到外地出差，並完成異地及居家辦公措施。

目前花蓮縣內學生正常上課，花蓮縣長徐榛蔚指出，國三部分今天陸續諮詢家長的意願，若家長有疑慮，校方會尊重其意願讓學生請假，高三經詢問各高中職校長後，也會尊重家長決定。各校會做好最嚴密的防疫措施，請家長不需過度擔憂。

縣府教育處副處長翁書敏說，今明兩天會請各國中小學校盤點校內的遠距教學設備，並實際操作演練，周三則會進行全縣全面性的演練，讓老師熟悉操作線上教學。若縣內國中小資源不足，教育處會隨時協助，確保線上教學措施實行；各校畢業典禮則不開放家長及校外人士參與，並請學校評估是否改視訊方式辦理。

花蓮縣府觀光處長張志翔表示，針對縣內13鄉鎮市的餐飲業、量販店及百貨業等民生必需採購部分，從今天下午開始，會派員到各餐廳宣導餐桌上需設隔板、梅花座及實聯制，並要求客人全程戴口罩，用餐時才能拿下，若店家無法做到，建議店家鼓勵客人外帶。

縣府人事處長吳黎明指出，上周六防疫會議決定，縣府所屬機關同仁非有必要暫緩到縣外出差；針對異地辦公措施，已備有6間辦公室，人力也已分配完成，若中央宣布花蓮達三級警告後立即啟用。若各局處有需要自主健康管理或居家檢疫者，也可申請居家辦公。

徐榛蔚表示，確診人數近日不斷升高，疫調軌跡遍及全台，縣府除加強宣導密度、防疫措施做到滴水不漏外，呼籲民眾要有警覺心，配合政府防疫政策，戶外一定要戴口罩，提高防疫量能。

徐榛蔚 口罩 停課

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