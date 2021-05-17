外地返鄉民眾想快篩 花蓮縣衛生局籲待在家自主管理

雙北列入三級管制，許多大學改為遠距教學，大學生紛紛從外地回到花蓮，在地人擔心病毒恐進入至今零確診的花蓮，希望縣府設快篩站。花蓮縣衛生局長朱家祥表示，目前快篩量能有限，呼籲返鄉民眾盡量待在家中自主健康管理，若身體不適或有疑慮，可去4家醫院篩檢，須自費4000元。

花蓮縣政府今天在衛生局召開防疫記者會，朱家祥指出，雙北疫情嚴峻，外地返鄉民眾人數有增加，地方也有要求政府設快篩站的聲音，不過，花蓮目前無社區感染，與萬華社區感染的情況不同，中央也沒有開放普篩，加上快篩須符合中央訂定的標準才有補助，如民眾仍想做快篩需自費，快篩試劑一劑成本2500元，加上醫院成本，平均費用為4000元。

朱家祥說，花蓮有4家醫院可提供新冠肺炎篩檢，包括國軍花蓮總醫院、慈濟醫院、花蓮醫院、門諾醫院都可自費篩檢，這4家醫院都有戶外篩檢站，不須進入醫院，快篩結果40分鐘可出爐，上周五、六共有126人自費快篩，目前全都是陰性。

朱家祥說，雖然快篩結果皆呈現陰性，但不代表之後也會是陰性，以快篩來說，其實對防疫政策及措施沒有很大的幫助，在「子彈有限下，資源須用在刀口上」，建議民眾先在家休息，如果有疑慮或身體不適再前往醫院篩檢，衛生局每天也會視疫情狀況滾動式修正。

朱家祥表示，目前花蓮有30間的負壓病房，未來也會視疫情變化適時調整。另花蓮AZ疫苗目前僅開放公費適用對象，已預約的醫療院所醫護人員列為第一順位，將在近日盡快完成接種，若有剩餘則陸續開放第二、三類對象預約接種。