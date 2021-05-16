紙餐具易有異味成垃圾 環保局輔導自助餐、便當店回收

環保署推動自助餐、便當店業者回收內用客人使用的紙餐具，基隆市已輔導本地33家便當店及自助餐店，成為「紙餐具循環友善店家」，店內設置有垃圾桶、廚餘回收桶的紙餐具回收設施，回收紙餐具。

基隆市環保局長賴煥紘說，紙餐具因為有一層薄膜，回收處理時要多一道去除薄膜作業，比一般紙類麻煩。過去曾有回收業者覺得麻煩，直接把紙餐具當一般垃圾送進焚化廠，環保署認為此風不可長，規畫推動回收紙餐具相關作業。

環保署公告自助餐及便當店業者應回收紙碗、紙盤和紙杯等餐具，部分業者考量回收時易產生異味，又不易長期貯放，常未妥善清理、分類，直接當垃圾丟棄。

基隆市環保局去年起輔導本市便當店、自助餐業者自主管理，從中篩選出96家符合環保署規定的條件加以列管，其中已有33家便當店及自助餐店家已設置紙餐具回收設施，成為紙餐具循環友善店家，回收成效良好。

環保署訂定今年7月1日起大執法，有提供座位供消費者現場食用，並以紙餐具盛裝餐點的自助餐及便當店業者，必須於店內設置紙餐具回收設施，並明顯標示「回收標誌」及「紙餐具回收處」，否則將依廢棄物清理法處6萬至30萬元罰鍰。