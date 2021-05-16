快訊

確診者跑到外島！ 3天2夜足跡遍布全馬祖 匡列8名接觸者

紙餐具易有異味成垃圾 環保局輔導自助餐、便當店回收

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市環保局輔導便當店及自助餐店設置紙餐具回收設施，成為「紙餐具循環友善店家」。圖／環保局提供
基隆市環保局輔導便當店及自助餐店設置紙餐具回收設施，成為「紙餐具循環友善店家」。圖／環保局提供

環保署推動自助餐、便當店業者回收內用客人使用的紙餐具基隆市已輔導本地33家便當店及自助餐店，成為「紙餐具循環友善店家」，店內設置有垃圾桶、廚餘回收桶的紙餐具回收設施，回收紙餐具。

基隆市環保局長賴煥紘說，紙餐具因為有一層薄膜，回收處理時要多一道去除薄膜作業，比一般紙類麻煩。過去曾有回收業者覺得麻煩，直接把紙餐具當一般垃圾送進焚化廠，環保署認為此風不可長，規畫推動回收紙餐具相關作業。

環保署公告自助餐及便當店業者應回收紙碗、紙盤和紙杯等餐具，部分業者考量回收時易產生異味，又不易長期貯放，常未妥善清理、分類，直接當垃圾丟棄。

基隆市環保局去年起輔導本市便當店、自助餐業者自主管理，從中篩選出96家符合環保署規定的條件加以列管，其中已有33家便當店及自助餐店家已設置紙餐具回收設施，成為紙餐具循環友善店家，回收成效良好。

環保署訂定今年7月1日起大執法，有提供座位供消費者現場食用，並以紙餐具盛裝餐點的自助餐及便當店業者，必須於店內設置紙餐具回收設施，並明顯標示「回收標誌」及「紙餐具回收處」，否則將依廢棄物清理法處6萬至30萬元罰鍰。

賴煥紘表示，除了持續輔導本市業者儘速設置紙餐具回收設施及回收標誌，考量國內新冠肺炎疫情威脅遽升，回收紙餐具也有感染風險，將建議環保署視疫情發展，考慮將執法日期往後延。

基隆市環保局輔導便當店及自助餐店設置紙餐具回收設施，成為「紙餐具循環友善店家」。圖／環保局提供
基隆市環保局輔導便當店及自助餐店設置紙餐具回收設施，成為「紙餐具循環友善店家」。圖／環保局提供

餐具 環保署 基隆

延伸閱讀

北市某國小實驗機構學生確診 環保局急消毒托嬰停課2周

取消用餐座位！自助餐變隔空點菜 夜市攤販：雪上加霜

不一樣母親節 她拿冤獄補償金請弱勢孩子吃自助餐

學校自助餐夾這樣要價86元 網傻眼：是連盤子都買了嗎？

相關新聞

台東2風景區3國家步道今暫停開放

國內疫情升溫，避免群聚感染發生，台東風景區多良車站及卑南遺址公園今天起暫停對外開放。另向陽及大武國家森林步道則採分流管制...

疫情影響捐血意願 花蓮捐血站做好防疫籲民眾挽袖

血庫告急！根據捐血中心統計，目前A型血只剩3天左右的庫存量，O型和AB型血也偏低，不足7天安全庫存量。花蓮捐血站表示，近...

協調秀泰影城28日前暫停營業 林右昌：娛樂事可緩一緩

雙北防疫警戒提升到第3級，基隆市仍維持第2級。基隆市長林右昌今天上午主持新冠肺炎疫情應變會議後表示，雙北疫情嚴重，勸基隆...

宜蘭議會大消毒 明天各黨團討論是否繼續開會

全國疫情發燒，宜蘭到昨天累計13起確診病例，目前是準三級警戒區。由於正值縣議會召開定期大會期間，今天議場內外全面進行大消毒...

疫情衝擊國5車流少3成 宜蘭縣府籲非必要避免進出雙北

雙北疫情進入三級警戒，宜蘭準三級，由於很多風景區及展館都關閉，遊客減少外出，國5雪隧的車流量比平常少了三成以上，宜蘭縣政...

防疫地圖北台一片紅 基隆姊妹檔確診淺綠升級黃色

衛福部疾管署今年新冠肺炎本土病例地理分布地圖，基隆因首起本土病例的姊姊也確診，病例數從1例增加為2例，顏色標示已由淺綠色...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。