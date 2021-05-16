快訊

會考國文／「未成功的物品展覽會」參考範文

竹縣新增3例本土 竹北男曾赴萬華、2童就讀幼兒園

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東2風景區3國家步道今暫停開放

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東風景區多良車站，因應防疫，今天起暫停對外開放。本報資料照片
台東風景區多良車站，因應防疫，今天起暫停對外開放。本報資料照片

國內疫情升溫，避免群聚感染發生，台東風景區多良車站及卑南遺址公園今天起暫停對外開放。另向陽及大武國家森林步道則採分流管制。

太麻里鄉公所表示，多良車站平日約有1000人到訪，假日均突破2000人，而車站空間狹小，觀景平台僅不到15坪，戶外無法拉開1公尺社交距離，群聚感染風險高。

加上遊客都來自全省各地，難以掌握相關資訊，經開會討論評估後，決定暫停對外開放，包括車站內的商店街攤販也暫停對外營業，時間從今天起至6月8日止。

另國立台灣史前文化博物館也宣布暫停開放卑南遺址公園，同時關閉展示廳、遊客服務中心、餐廳及園區部分廁所。原訂相關展示延期辦理、推廣教育活動延期或取消。

台東林區管理處表示，嘉明湖國家步道之向陽山屋及嘉明湖山屋及附屬營地，即日起關閉至5月28日止；向陽及大武國家森林步道同時關閉。

另知本國家森林遊樂區及大武山自然教育館，配合防疫政策，實施加強入園分流管制，入園入館量體溫、消毒，全程戴口罩，實名制登記。

知本國家森林遊樂區及大武山自然教育館，配合防疫政策，實施加強入園分流管制，入園入館量體溫、消毒，全程戴口罩，實名制登記。圖／台東林管處提供
知本國家森林遊樂區及大武山自然教育館，配合防疫政策，實施加強入園分流管制，入園入館量體溫、消毒，全程戴口罩，實名制登記。圖／台東林管處提供

台東 嘉明湖

延伸閱讀

南投風景區封園第一槍 雙龍七彩吊橋明起關閉1周

嘉義縣準備三級警戒 翁章梁視察補習班籲落實防疫

防疫升級不接待 南警有偵查隊取消泡茶

疫情衝擊國5車流少3成 宜蘭縣府籲非必要避免進出雙北

相關新聞

台東2風景區3國家步道今暫停開放

國內疫情升溫，避免群聚感染發生，台東風景區多良車站及卑南遺址公園今天起暫停對外開放。另向陽及大武國家森林步道則採分流管制...

疫情影響捐血意願 花蓮捐血站做好防疫籲民眾挽袖

血庫告急！根據捐血中心統計，目前A型血只剩3天左右的庫存量，O型和AB型血也偏低，不足7天安全庫存量。花蓮捐血站表示，近...

協調秀泰影城28日前暫停營業 林右昌：娛樂事可緩一緩

雙北防疫警戒提升到第3級，基隆市仍維持第2級。基隆市長林右昌今天上午主持新冠肺炎疫情應變會議後表示，雙北疫情嚴重，勸基隆...

宜蘭議會大消毒 明天各黨團討論是否繼續開會

全國疫情發燒，宜蘭到昨天累計13起確診病例，目前是準三級警戒區。由於正值縣議會召開定期大會期間，今天議場內外全面進行大消毒...

疫情衝擊國5車流少3成 宜蘭縣府籲非必要避免進出雙北

雙北疫情進入三級警戒，宜蘭準三級，由於很多風景區及展館都關閉，遊客減少外出，國5雪隧的車流量比平常少了三成以上，宜蘭縣政...

防疫地圖北台一片紅 基隆姊妹檔確診淺綠升級黃色

衛福部疾管署今年新冠肺炎本土病例地理分布地圖，基隆因首起本土病例的姊姊也確診，病例數從1例增加為2例，顏色標示已由淺綠色...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。