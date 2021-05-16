台東2風景區3國家步道今暫停開放

國內疫情升溫，避免群聚感染發生，台東風景區多良車站及卑南遺址公園今天起暫停對外開放。另向陽及大武國家森林步道則採分流管制。

太麻里鄉公所表示，多良車站平日約有1000人到訪，假日均突破2000人，而車站空間狹小，觀景平台僅不到15坪，戶外無法拉開1公尺社交距離，群聚感染風險高。

加上遊客都來自全省各地，難以掌握相關資訊，經開會討論評估後，決定暫停對外開放，包括車站內的商店街攤販也暫停對外營業，時間從今天起至6月8日止。

另國立台灣史前文化博物館也宣布暫停開放卑南遺址公園，同時關閉展示廳、遊客服務中心、餐廳及園區部分廁所。原訂相關展示延期辦理、推廣教育活動延期或取消。

台東林區管理處表示，嘉明湖國家步道之向陽山屋及嘉明湖山屋及附屬營地，即日起關閉至5月28日止；向陽及大武國家森林步道同時關閉。