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疫情影響捐血意願 花蓮捐血站做好防疫籲民眾挽袖

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
受疫情影響捐血意願，目前缺A型血，花蓮捐血站表示做好防疫，呼籲民眾挽袖捐血。記者王思慧／攝影
受疫情影響捐血意願，目前缺A型血，花蓮捐血站表示做好防疫，呼籲民眾挽袖捐血。記者王思慧／攝影

血庫告急！根據捐血中心統計，目前A型血只剩3天左右的庫存量，O型和AB型血也偏低，不足7天安全庫存量。花蓮捐血站表示，近日新冠肺炎疫情升溫，地方政府防疫升級，確實影響民眾出門意願，但醫院仍有緊急需要用血手術病患，捐血站做好各項防疫措施，呼籲民眾挽袖捐血救人一命。

花蓮捐血站長蔡惠如表示，台灣疫情嚴峻，政府提醒民眾非必要勿出門，雖在家能避免群聚，卻減少血庫進帳，不過醫院有許多定期需要用血治療者、等待手術的病患等急需用血，各種醫療用血情況持續不間斷。

捐血站為提升民眾捐血意願，第一線人員不但全程戴口罩、穿隔離衣，落實測量捐血人體溫及手部消毒、採實聯制，所有外部人員與捐血陪伴者，皆登記及測量溫度、加強執行環境清潔消毒設備與採血椅等。

花蓮捐血站指出，致力提供民眾在安全環境安心捐血，希望健康的民眾做好自我防護下前來盡一臂之力捐血，也力邀親朋好友全體總動員，大家一起不忘防疫也當個熱血英雄，幫助用血病患。另提醒曾被確診感染新冠病毒肺炎治療痊癒者，及曾與確診病例的密切接觸者，都須暫緩捐血28天。

捐血中心 新冠肺炎 疫情

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