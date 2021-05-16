協調秀泰影城28日前暫停營業 林右昌：娛樂事可緩一緩

雙北防疫警戒提升到第3級，基隆市仍維持第2級。基隆市長林右昌今天上午主持新冠肺炎疫情應變會議後表示，雙北疫情嚴重，勸基隆民眾防疫為重，娛樂的事情可以緩一緩。市府主動聯絡秀泰影城洽商，業者決定暫停營業到28日。

市府今早9點在防災中心召開疫情應變會議，林右昌聽取各單位報告防疫作為後，宣布成立稽查小組，加強稽查境內安養中心、護理之家落實分流等防疫相關措施。

林右昌說，現在防疫最重要，勸民眾非必要不要出門，待在家裡。市府主動跟秀泰影城業者洽談後，業者配合從今天中午12點開始到5月28日，配合防疫工作暫時停止營業。市府也向基隆市殯葬所和殯葬業者宣導，這段期間盡量只辦家祭，不要舉辦公祭。

林右昌表示，大賣場和藥局的物資方向，大賣場先前有出現人流，商品補充也算穩定，民眾不用急於搶購。藥局現在也積極補貨，上游貨源基本上充足，但運送需要一點時間，也請大家要有信心，不需要特別去搶購。

基隆市政府統計有142名員工住在雙北市，占15.17%。林右昌說，優先鼓勵這些同仁輪休，市府並拉長彈性上下班時間區間，上班從上午8點到8點半，擴大到7點半到9點，下班時間從原本下午5點半到6點，擴大到5點到6點半。

衛福部疾管署每日更新今年新冠肺炎本土病例地理分布地圖，基隆因首起本土病例的姊姊也確診，病例數從1例增加為2例，顏色標示已由淺綠色改成黃色。台北、新北、桃園和宜蘭為重災區，均為紅色。