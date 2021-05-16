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宜蘭議會大消毒 明天各黨團討論是否繼續開會

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
各地疫情發燒，宜蘭縣議會今天進行議場內外消毒，明天各黨團將討論是否繼續召開定期大會。圖／讀者提供
各地疫情發燒，宜蘭縣議會今天進行議場內外消毒，明天各黨團將討論是否繼續召開定期大會。圖／讀者提供

全國疫情發燒，宜蘭到昨天累計13起確診病例，目前是二級警戒區。由於正值縣議會召開定期大會期間，今天議場內外全面進行大消毒，明天開議時就變更議程，再交由各黨團討論決定是否繼續開會。

因為疫情，國內部分縣市議會已經暫停開會。宜蘭縣議會最近正進行單位質詢，由於這兩天全國病例大爆發，宜蘭昨天也再傳4起病例，縣議會今天包括議事廳、餐廳、議員的住宿區及大廳，全都噴消毒藥水，進行大消毒。

縣議會表示，雙北是三級警戒區，宜蘭準二級，明天9點單位質詢時會變更議程，接著10點由各黨團會議決定大會要不要繼續開下去，目前已都要求大家戴緊口罩，進出量溫實名制，若是要繼續開會的話，也要管控人數，餐廳暫不共餐。

各地疫情發燒，宜蘭縣議會今天進行議場內外消毒，明天各黨團將討論是否繼續召開定期大會。圖／讀者提供
各地疫情發燒，宜蘭縣議會今天進行議場內外消毒，明天各黨團將討論是否繼續召開定期大會。圖／讀者提供
各地疫情發燒，宜蘭縣議會今天進行議場內外消毒，明天各黨團將討論是否繼續召開定期大會。圖／讀者提供
各地疫情發燒，宜蘭縣議會今天進行議場內外消毒，明天各黨團將討論是否繼續召開定期大會。圖／讀者提供
各地疫情發燒，宜蘭縣議會今天進行議場內外消毒，明天各黨團將討論是否繼續召開定期大會。圖／讀者提供
各地疫情發燒，宜蘭縣議會今天進行議場內外消毒，明天各黨團將討論是否繼續召開定期大會。圖／讀者提供
各地疫情發燒，宜蘭縣議會今天進行議場內外消毒，明天各黨團將討論是否繼續召開定期大會。圖／讀者提供
各地疫情發燒，宜蘭縣議會今天進行議場內外消毒，明天各黨團將討論是否繼續召開定期大會。圖／讀者提供
各地疫情發燒，宜蘭縣議會今天進行議場內外消毒，明天各黨團將討論是否繼續召開定期大會。圖／讀者提供
各地疫情發燒，宜蘭縣議會今天進行議場內外消毒，明天各黨團將討論是否繼續召開定期大會。圖／讀者提供

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