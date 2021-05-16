宜蘭議會大消毒 明天各黨團討論是否繼續開會

全國疫情發燒，宜蘭到昨天累計13起確診病例，目前是二級警戒區。由於正值縣議會召開定期大會期間，今天議場內外全面進行大消毒，明天開議時就變更議程，再交由各黨團討論決定是否繼續開會。

因為疫情，國內部分縣市議會已經暫停開會。宜蘭縣議會最近正進行單位質詢，由於這兩天全國病例大爆發，宜蘭昨天也再傳4起病例，縣議會今天包括議事廳、餐廳、議員的住宿區及大廳，全都噴消毒藥水，進行大消毒。