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宜蘭議會大消毒 明天各黨團討論是否繼續開會
全國疫情發燒，宜蘭到昨天累計13起確診病例，目前是二級警戒區。由於正值縣議會召開定期大會期間，今天議場內外全面進行大消毒，明天開議時就變更議程，再交由各黨團討論決定是否繼續開會。
因為疫情，國內部分縣市議會已經暫停開會。宜蘭縣議會最近正進行單位質詢，由於這兩天全國病例大爆發，宜蘭昨天也再傳4起病例，縣議會今天包括議事廳、餐廳、議員的住宿區及大廳，全都噴消毒藥水，進行大消毒。
縣議會表示，雙北是三級警戒區，宜蘭準二級，明天9點單位質詢時會變更議程，接著10點由各黨團會議決定大會要不要繼續開下去，目前已都要求大家戴緊口罩，進出量溫實名制，若是要繼續開會的話，也要管控人數，餐廳暫不共餐。
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