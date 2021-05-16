疫情衝擊國5車流少3成 宜蘭縣府籲非必要避免進出雙北

雙北疫情進入三級警戒，宜蘭準二級，由於很多風景區及展館都關閉，遊客減少外出，國5雪隧的車流量比平常少了三成以上，宜蘭縣政府呼籲民眾非必要，避免進出雙北，減少流動傳染風險。

由於國5車潮大減，交通部高公局到6月6日以前的周日，都取消北上高乘載管制，今天上午雪隧南下車道幾乎看不到什麼車，根據統計昨天周六的車潮比以前的周六減少三成以上。

雙北昨天大爆100多個確診病例，相當驚人，宜蘭昨也再增4例，但相對比雙北安全。有網友在PTT貼文，他的朋友一聽到病例數爆增，馬上開車逃離雙北區，其實全島遍布確診者足跡，現在能逃到哪裡？

北宜同一生活圈，有些台北人在宜蘭都有小套房，昨天確實有人跑到宜蘭避難或投靠親戚。縣府表示，之前在中央開會時有針對此問題討論，可是目前並無法禁止人車跨縣市流動，只能儘量呼籲民眾減少外出，一旦外出就要戴口罩。