與蘇貞昌視訊 林右昌提四大建議盼速安民心
基隆市長林右昌今天向中央建議，請速撥給基層醫護人員所需物資、防疫經費速撥地方政府，民生防疫物資立即撥補至賣場避免民眾恐慌，重大政策宣布前應事先與地方商議。
行政院長蘇貞昌下午與各縣市首長視訊會議，林右昌向蘇貞昌提出以上四大建議。
國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今天已發布禁止全國進香活動，但有網路媒體報導，基隆八斗子漁港附近居然還有2輛遊覽車載運遊客進香，讓在地人憤怒。
基隆市政府晚間表示，經調查，這2部遊覽車是從嘉義出發，車籍資料所屬為嘉義市某家公司，經確認皆為進香團，中午到達基隆用餐，結束後往花蓮移動，請民眾不要恐慌。
市府指出，因中央已發布禁止全國進香活動，警方已介入偵辦，並將相關事證（旅客名單、車行紀錄及路口監視器影像等）轉報衛生局處理，呼籲民眾依照中央防疫指引，防疫為先，避免非必要的移動與群聚。
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