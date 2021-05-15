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與蘇貞昌視訊 林右昌提四大建議盼速安民心

中央社 / 基隆15日電

基隆市長林右昌今天向中央建議，請速撥給基層醫護人員所需物資、防疫經費速撥地方政府，民生防疫物資立即撥補至賣場避免民眾恐慌，重大政策宣布前應事先與地方商議。

行政院長蘇貞昌下午與各縣市首長視訊會議，林右昌向蘇貞昌提出以上四大建議。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今天已發布禁止全國進香活動，但有網路媒體報導，基隆八斗子漁港附近居然還有2輛遊覽車載運遊客進香，讓在地人憤怒。

基隆市政府晚間表示，經調查，這2部遊覽車是從嘉義出發，車籍資料所屬為嘉義市某家公司，經確認皆為進香團，中午到達基隆用餐，結束後往花蓮移動，請民眾不要恐慌。

市府指出，因中央已發布禁止全國進香活動，警方已介入偵辦，並將相關事證（旅客名單、車行紀錄及路口監視器影像等）轉報衛生局處理，呼籲民眾依照中央防疫指引，防疫為先，避免非必要的移動與群聚。

基隆 疫情 嘉義

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