同樂國小創意歌仔戲 薛平貴戴口罩尋愛妻
薛平貴穿越時空來宜蘭尋找王寶釧，得要先「過三關」。原來，宜蘭縣員山鄉同樂國小「同樂創意歌仔戲團」跟上時事潮流，將防疫概念融入傳統戲劇，由3名學生擔綱主角，拍攝薛平貴戴口罩的宣傳短片。指導老師顏式敏表示，國內疫情嚴峻，希望透過創意發想結合議題，讓民眾更加了解防疫重要性。
同樂國小自2012年起，與在地蘭陽戲劇團、結頭份社區歌仔戲班合作，在校成立歌仔戲社團，傳統文化從小紮根萌芽，低年級學唱腔、中年級練習入門曲調和歌仔戲文化，等到高年級學以致用演出，每年在童玩節、員山燈會、校慶、結頭份歌仔戲文化節登場，迄今近140位學生參與，有人更因濃厚興趣至台灣戲曲學院學習。
傳統戲劇加入防疫台詞，飾演薛平貴的學生陳文欣，身騎白馬走三關，回宜蘭前不只要勤洗手，戴口罩、保持社交距離都是必須的。只是「古代哪有口罩」，他幽默回應製造不少笑果。創意歌仔戲不到2分鐘，主角們透過生活化的台詞，成功達到宣傳作用。
同樂國小校長林弘杰表示，學生平常就接觸多種戲碼，薛平貴和王寶釧就是其中之一。這回他們拿到新劇本後，利用每周二90分鐘社團時間，練習不到一個月，展現好成果。
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