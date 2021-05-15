全國進香禁令上午出 基隆還出現2進香遊覽車停靠警追查

國內疫情嚴峻，今天上午10點45分起，中央防疫指揮中心已發布禁止全國進香活動，但卻有民眾發現，今天八斗子漁港還有進香遊覽車停靠。市政府今晚指出，警察局已介入偵辦，並將相關事證轉報衛生局查處。

市政府指出，今天有網友在社群反映，指八斗子漁港有進香遊覽車停靠，疑似違反防疫規定案。經市府調查，該進香遊覽車是由嘉義出發，中午到達基隆但沒有進香，結束後往花蓮移動。

據調查，該遊覽車輛車籍資料在嘉義市，經聯繫確認兩輛車主表示皆為進香團目的，主辦方為嘉義線水上鄉某宮廟，行經南投、新竹等地，約在中午到達基隆用餐，但並無進行進香活動，請民眾不用擔心。

因今天10點45分起，中央防疫指揮中心也已發布禁止全國進香活動，警察局已介入偵辦，並將相關事證（旅客名單、車行紀錄及路口監視器影像等）並轉報衛生局查處。市府強烈呼籲，民眾請依照中央防疫指引，防疫為先，避免非必要的移動與群聚。