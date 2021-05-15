快訊

國內激增180例本土個案！40至59歲最多 集中雙北這3區

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全國進香禁令上午出 基隆還出現2進香遊覽車停靠警追查

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
全國進香禁令上午出，基隆還出現2進香遊覽車停靠警追查。圖／基隆市政府提供
全國進香禁令上午出，基隆還出現2進香遊覽車停靠警追查。圖／基隆市政府提供

國內疫情嚴峻，今天上午10點45分起，中央防疫指揮中心已發布禁止全國進香活動，但卻有民眾發現，今天八斗子漁港還有進香遊覽車停靠。市政府今晚指出，警察局已介入偵辦，並將相關事證轉報衛生局查處。

市政府指出，今天有網友在社群反映，指八斗子漁港有進香遊覽車停靠，疑似違反防疫規定案。經市府調查，該進香遊覽車是由嘉義出發，中午到達基隆但沒有進香，結束後往花蓮移動。

據調查，該遊覽車輛車籍資料在嘉義市，經聯繫確認兩輛車主表示皆為進香團目的，主辦方為嘉義線水上鄉某宮廟，行經南投、新竹等地，約在中午到達基隆用餐，但並無進行進香活動，請民眾不用擔心。

因今天10點45分起，中央防疫指揮中心也已發布禁止全國進香活動，警察局已介入偵辦，並將相關事證（旅客名單、車行紀錄及路口監視器影像等）並轉報衛生局查處。市府強烈呼籲，民眾請依照中央防疫指引，防疫為先，避免非必要的移動與群聚。

遊覽車 衛生局 嘉義

延伸閱讀

台馬海上交通防疫 基隆至馬祖採限載措施

北港朝天宮防疫升級！緊急電告數十進香團即刻喊停

台中防疫升級宗教場所暫停團體活動 宮廟：全力配合

彰化疑似確診病例潛伏期 當地宮廟接待北部友宮進香

相關新聞

疫情嚴峻LINE群組竟有停課假訊息 花蓮市公所嚴正駁斥

台灣疫情嚴峻，但近日花蓮在地多個LINE通訊群組持續流傳「市長說停止上課到6月8日」的假訊息，市長魏嘉賢今天出面嚴正澄清...

基隆宣布暫停娛樂漁船載客出航 登島、海釣、潛水都停

基隆市政府今晚宣布，停泊在基隆市各漁港娛樂漁業漁船及非自用遊艇，依傳染病防治法，因應新冠肺炎防疫需求，自明天（16日）零...

全國進香禁令上午出 基隆還出現2進香遊覽車停靠警追查

國內疫情嚴峻，今天上午10點45分起，中央防疫指揮中心已發布禁止全國進香活動，但卻有民眾發現，今天八斗子漁港還有進香遊覽...

國內疫情擴大 台東旅遊業者擔心受衝擊

國內疫情擴大，台東觀光旅遊業者擔心再現去年疫情狀況，無人出遊、聚餐，生意一落千丈。台東觀光協會理事長、鹿鳴酒店董事長潘貴...

基隆有一處免費機車考照練習場很受歡迎 熱心民眾畫的

基隆市中正公園十八羅漢洞旁有一處公有大空地，因平時少有停車，有熱心民眾近日用白漆畫了相當完整的「機車路考練習標線」，與監...

花蓮縣警局稽查八大行業 確保遵守防疫相關規定

新冠肺炎疫情嚴峻，花蓮縣警局長蔡丁賢，昨天二度帶領員警到花蓮市區八大場所專案稽查與宣導，要求業者配合做好防疫措施。昨晚稽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。