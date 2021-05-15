疫情嚴峻LINE群組竟有停課假訊息　花蓮市公所嚴正駁斥

台灣疫情嚴峻，但近日花蓮在地多個LINE通訊群組持續流傳「市長說停止上課到6月8日」的假訊息，市長魏嘉賢今天出面嚴正澄清絕無此事。他表示，散布假訊息已涉嫌觸犯傳染病防治法，最高可罰

300萬元，呼籲切勿刻意造成國人恐慌，民眾可上市公所臉書、官網、LINE群組，接受正確訊息。

魏嘉賢說，昨天開始就有一些假訊息在花蓮在地LINE群組上流傳，像是某假訊息提到「大家注意!!有確診者到花蓮市和吉安鄉進香」，內文並提到廟宇名字，還說指揮中心還沒公布，但「魏市長剛剛消息」；另外還有一則也是假訊息，提到「魏市長說今天開始一律停課到6月8日」。

他表示，今早很多人打電話向他求證，他得知後覺得有點生氣，因為不管是惡搞或有心人刻意為之，都會造成民眾在疫情期間的高度恐慌，尤其故意假藉他的名字製造停課的假訊息，這個非常嚴重，可能影響無辜學生，他已經通報警方處理。

魏嘉賢表示，這些假訊息的散播者都是使用假帳號，也沒有貼出與他的對話，而是直接貼出「魏市長消息」等字眼，不知道是否有心人士故意製造矛盾，他呼籲切勿利用疫情製造、散布假訊息，否則依傳染病防治法，最高可罰300萬元。

他強調，不管是縣政府、各鄉鎮市公所，都有官方臉書、網站或是賴群組發布正確訊息，不可能會私LINE，呼籲民眾在疫情期間，要謹慎但不要恐慌，若在網路看到一些未經證實的訊息，不要輕信或轉傳，可向相關單位查證。