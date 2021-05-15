快訊

雙北疫情燒！板橋車站仍有人沒戴口罩 民眾嘆：沒人管難怪有破口

新北市三重某國中爆學生確診 71名師生立即停課隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情嚴峻LINE群組竟有停課假訊息　花蓮市公所嚴正駁斥

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
近來花蓮在地LINE群組流傳假藉市長魏嘉賢名義的「停課」等假訊息，魏嘉賢嚴正駁斥。記者王燕華／翻攝
近來花蓮在地LINE群組流傳假藉市長魏嘉賢名義的「停課」等假訊息，魏嘉賢嚴正駁斥。記者王燕華／翻攝

台灣疫情嚴峻，但近日花蓮在地多個LINE通訊群組持續流傳「市長說停止上課到6月8日」的假訊息，市長魏嘉賢今天出面嚴正澄清絕無此事。他表示，散布假訊息已涉嫌觸犯傳染病防治法，最高可罰

300萬元，呼籲切勿刻意造成國人恐慌，民眾可上市公所臉書、官網、LINE群組，接受正確訊息。

魏嘉賢說，昨天開始就有一些假訊息在花蓮在地LINE群組上流傳，像是某假訊息提到「大家注意!!有確診者到花蓮市和吉安鄉進香」，內文並提到廟宇名字，還說指揮中心還沒公布，但「魏市長剛剛消息」；另外還有一則也是假訊息，提到「魏市長說今天開始一律停課到6月8日」。

他表示，今早很多人打電話向他求證，他得知後覺得有點生氣，因為不管是惡搞或有心人刻意為之，都會造成民眾在疫情期間的高度恐慌，尤其故意假藉他的名字製造停課的假訊息，這個非常嚴重，可能影響無辜學生，他已經通報警方處理。

魏嘉賢表示，這些假訊息的散播者都是使用假帳號，也沒有貼出與他的對話，而是直接貼出「魏市長消息」等字眼，不知道是否有心人士故意製造矛盾，他呼籲切勿利用疫情製造、散布假訊息，否則依傳染病防治法，最高可罰300萬元。

他強調，不管是縣政府、各鄉鎮市公所，都有官方臉書、網站或是賴群組發布正確訊息，不可能會私LINE，呼籲民眾在疫情期間，要謹慎但不要恐慌，若在網路看到一些未經證實的訊息，不要輕信或轉傳，可向相關單位查證。

假訊息 疫情 LINE

延伸閱讀

警首長視訊會議 署長請求內政部助萬華警優先接種疫苗

彰化確診足跡謠言滿天飛衛生局要罰 網友認錯道歉

嘉義女子傳「發現3確診」假訊息 警清晨帶回訊問查辦

特教師考社工 加政府LINE群組有用

相關新聞

疫情嚴峻LINE群組竟有停課假訊息　花蓮市公所嚴正駁斥

台灣疫情嚴峻，但近日花蓮在地多個LINE通訊群組持續流傳「市長說停止上課到6月8日」的假訊息，市長魏嘉賢今天出面嚴正澄清...

宜蘭「準三級」警戒 公有場館今起關閉至5/28

宜蘭縣啟動「準三級」警戒層級，知名夜市紛紛祭出防疫措施。宜蘭市東門夜市從昨日起採實聯制，7個入口設有宣導看板，民眾須掃描...

國內疫情擴大 台東旅遊業者擔心受衝擊

國內疫情擴大，台東觀光旅遊業者擔心再現去年疫情狀況，無人出遊、聚餐，生意一落千丈。台東觀光協會理事長、鹿鳴酒店董事長潘貴...

基隆有一處免費機車考照練習場很受歡迎 熱心民眾畫的

基隆市中正公園十八羅漢洞旁有一處公有大空地，因平時少有停車，有熱心民眾近日用白漆畫了相當完整的「機車路考練習標線」，與監...

花蓮縣警局稽查八大行業 確保遵守防疫相關規定

新冠肺炎疫情嚴峻，花蓮縣警局長蔡丁賢，昨天二度帶領員警到花蓮市區八大場所專案稽查與宣導，要求業者配合做好防疫措施。昨晚稽...

交部：臨軌工程做好邊坡 才能復工

交通部長王國材昨天到台東視察台鐵山里邊坡整治工程，指示強化邊坡圍籬與道路鋪面。他說，「台鐵如果沒有辦法提供安全的乘車環境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。