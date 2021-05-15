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宜蘭「準三級」警戒 公有場館今起關閉至5/28

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
東門夜市店家、流動攤販再設一道防線，民眾消費得完成實聯制。圖／宜蘭縣東門夜市商圈發展協會提供
東門夜市店家、流動攤販再設一道防線，民眾消費得完成實聯制。圖／宜蘭縣東門夜市商圈發展協會提供

宜蘭縣啟動「準三級」警戒層級，知名夜市紛紛祭出防疫措施。宜蘭市東門夜市從昨日起採實聯制，7個入口設有宣導看板，民眾須掃描QR code填寫資料。宜蘭縣東門夜市商圈發展協會理事長王紳佑表示，由於夜市巷弄多，就怕會有漏網之魚，每個店家、流動攤販再設一道防線，民眾消費得完成實聯制。另外，夜市周邊的店家也響應落實該措施。

羅東觀光夜市發展協會理事長楊政賢說，從今天起民眾只能外帶美食，不能內用。接下來將視營業狀況，最快明天決定是否休市。

宜蘭縣公有場館今天下午起，全面關閉至5月28日。文化局局長呂信芳強調，配合準三級警戒，除了蘭陽博物館、宜蘭縣史館、中興文化創意園區，還有宜蘭美術館等多處。至於縣內各圖書館，文化局將將通知各鄉鎮公所配合辦理。另外，宜蘭傳藝園區宣布，明日起休園至6月8日，後續將視疫情發展做滾動式調整。

宜蘭縣公有場館今天下午起，全面關閉至5月28日。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣公有場館今天下午起，全面關閉至5月28日。記者林佳彣／攝影
宜蘭市東門夜市從昨日起採實聯制，7大入口處設看板宣導。圖／宜蘭縣東門夜市商圈發展協會提供
宜蘭市東門夜市從昨日起採實聯制，7大入口處設看板宣導。圖／宜蘭縣東門夜市商圈發展協會提供
宜蘭傳藝園區宣布，明日起休園至6月8日。圖／全聯善美的文化藝術基金會
宜蘭傳藝園區宣布，明日起休園至6月8日。圖／全聯善美的文化藝術基金會

夜市 文化局 實聯制

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