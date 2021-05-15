國內疫情擴大 台東旅遊業者擔心受衝擊

國內疫情擴大，台東觀光旅遊業者擔心再現去年疫情狀況，無人出遊、聚餐，生意一落千丈。台東觀光協會理事長、鹿鳴酒店董事長潘貴蘭說，疫情確實令人擔心。

潘貴蘭說，目前受到疫情升溫影響，退房電話不斷，且退房時間都集中在5月份，雖然7月至8月熱氣球期間，暫無收到退房情況，但這幾天也沒有新增訂房的情況。

她表示，確實很擔心疫情會持續嚴峻下去，這對台東觀光業來說恐會帶來衝擊，政府相關單位應該要開始拿出因應對策，協助觀光產業的傷害降到最低。

「大家不是退訂，就是外叫。」台東市區一間餐廳業者說，原本5月底有3場婚宴，前幾天就退2場，現在來餐廳用餐的至少掉了2成以上，感覺這次的疫情比去年嚴重。

也有餐廳業者表示，好不容易快到暑假旅遊旺季了，現在被疫情這麼一搞，大家又要苦哈哈過日子，政府應該開始計畫補救方案出來，因應這波的疫情。

另專接私人包車旅遊的林姓司機表示，從華航機師染疫後，大家都怕出遊了，這一周來只接到2個客戶，現在疫情更嚴重，擔心沒生意接，生計會出問題。