基隆有一處免費機車考照練習場很受歡迎 熱心民眾畫的

基隆市中正公園十八羅漢洞旁有一處公有大空地，因平時少有停車，有熱心民眾近日用白漆畫了相當完整的「機車路考練習標線」，與監理站的路考場地相差無幾，很受到歡迎，很多初學民眾都來練習。

最近每天都有不少人來中正公園的免費機車路考練習場練車，今天帶著兒子來練車的民眾說，這處場地是民眾畫的，雖然不是很標準，而且畫的比監理站的還小一點點，但每一考照項目都有，如果這處能練習過關，考照一定沒有問題，之前鄰居的小孩來練車後考到機車駕照，所以他也帶孩子來練。

練習場畫有直線平衡駕駛、斑馬紋行人、交岔路口、二段式轉彎、變換車道、直角轉彎、停車再開、鐵路平交道、全程道路行駛等考試項目，與監理站的路考場地相差無幾。

市議員韓世昱說，這處公有空地提供停車之用，但少有人停，先前有畫練習標線但早已模糊不清。去年8月他請交通處協助漆畫清楚，但非市有地交通處礙於法令限制無法幫忙。