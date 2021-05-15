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基隆有一處免費機車考照練習場很受歡迎 熱心民眾畫的
基隆市中正公園十八羅漢洞旁有一處公有大空地，因平時少有停車，有熱心民眾近日用白漆畫了相當完整的「機車路考練習標線」，與監理站的路考場地相差無幾，很受到歡迎，很多初學民眾都來練習。
最近每天都有不少人來中正公園的免費機車路考練習場練車，今天帶著兒子來練車的民眾說，這處場地是民眾畫的，雖然不是很標準，而且畫的比監理站的還小一點點，但每一考照項目都有，如果這處能練習過關，考照一定沒有問題，之前鄰居的小孩來練車後考到機車駕照，所以他也帶孩子來練。
練習場畫有直線平衡駕駛、斑馬紋行人、交岔路口、二段式轉彎、變換車道、直角轉彎、停車再開、鐵路平交道、全程道路行駛等考試項目，與監理站的路考場地相差無幾。
市議員韓世昱說，這處公有空地提供停車之用，但少有人停，先前有畫練習標線但早已模糊不清。去年8月他請交通處協助漆畫清楚，但非市有地交通處礙於法令限制無法幫忙。
韓世昱表示，日前遇到2位熱血民眾表示，願意主動協助義務漆畫，目前都已畫好，相當完整，漆畫結果也許不是那麼的標準，但希望一起將愛傳出去，希望能嘉惠更多要考駕照的青年學子，多一處練習。完成後現在很多民眾都會來練車，地點廣闊又方便，成為民眾考照非常好的一處練車場。
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